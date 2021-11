Sin consenso de los empresarios

No sorprende el último plante de los empresarios al Gobierno y a los sindicatos, ante la imposición de un incremento en las cotizaciones sociales para sostener el sistema de pensiones. Refleja el rechazo de los empresarios al sobrecoste que la política económica del Gobierno viene cargando sobre sus espaldas, y el malestar que provoca la ambigüedad, cuando no los engaños, del Ejecutivo. Este sobreesfuerzo para el tejido empresarial tendrá consecuencias negativas tanto para la recuperación económica como para la creación de empleo. Aunque es cierto que el retiro de la generación del Baby Boom traerá efectos negativos a la caja de las pensiones, no lo es menos que el Gobierno, en vez de buscar otros mecanismos de compensación, ha puesto sobre la mesa una reforma del sistema de las pensiones con más interrogantes que aciertos, y con bastantes contradicciones.