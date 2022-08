El obispo Francisco José Prieto, a los jóvenes de la PEJ: “Que desde Santiago resuene de nuevo la esperanza”

Francisco José Prieto obispo auxiliar de Santiago de Compostela muy buenos días bueno todo preparado ya y este próximo miércoles por la tarde mañana ya sé yo no sé cuánto cuesta preparar un acto de estas características porque estaba previsto que fuera en el verano pasado la estancia de la pandemia obligaron a cambiamos aplazarlo pero es el esfuerzo de una preparación de acoger 12000 jóvenes con todo lo que eso significa porque es la comida del albergue dónde vas a dormir son las comidas de todas esas quieres que afectan al alojamiento pero además toda la preparación de los eventos acontecimientos celebraciones encuentros toda esa diversidad de realidades las cuales los jóvenes van a estar presentes y participar supone atrás un equipo gente que llevan meses trabajando en un esfuerzo continuo poco más intenso durante estos días previos pero que sobre todo tiene detrás yo creo que el cariño la entrega la generosidad de tanto el volumen que van a estar ahí te quieres están coordinando las distintas áreas y ese esfuerzo conjunto para dar un resultado que es la acogida de todos los jóvenes que van a llevar un recuerdo imborrable esta presentación europea de jóvenes recuperar un poco la esperanza no y de comercio Santiago la ciudad de los jóvenes de la alegría cómo se va a hacer eso cuéntame que remita la historia de siglos y cuando la contempla este admiras santiago es una ciudad que está constantemente viva la presencia del peregrino del turista hace que Santiago tenga vida y que esas piedras se hagan piedras vivas estos su presencia va a dar una vitalidad extraordinaria la ciudad y la vitalidad del joven que va sobre todo ese encuentro de unos con otros de distintos lugares de España distintos lugares de Europa distintas diócesis grupos movimientos esa divers unida en esa riqueza compartida de los jóvenes que vienen desde su propia experiencia de fe de su propia vivencia de ser cristianos y creyentes eso va a ser una gran riqueza y más revitalizar yo creo que esa era mi hermosa llamada de Down Divina Comedia aquí en Santiago renace la esperanza con los jóvenes que no solamente son futura atención son también presente como todos lo somos y con ellos y en este momento de nuestra historia con los pobres en renace la esperanza tenemos que estar con una escucha atenta y muchas veces vamos en exceso de todos los ámbitos sociales también a decir argumentar proponer pero necesitamos escuchar decía el poeta austríaco Rilke que tenemos que amar las preguntas para saber dar las respuestas por tanto tenemos que dejar que los pobres nos pregunté no se inquieten los planteen preguntas que a lo mejor no nos hemos hecho y que con ellos también lo sepamos acompañar porque la escucha es el arte en el que el acompañamiento no es posible sino comidas es cómo puedes ayudar cómo puedes estar cerca por tanto la escuchas y muy importante son oídos abiertos pero no son oídos físico sino los oídos en el corazón de corazón a corazón en esta rueda de prensa y un poco y para informarnos mode cómo van a hacer estos actos de irte esta semana aquí en Santiago del pórtico de las vocaciones que ha sido bueno pues digamos que sentido no aquí en Santiago con esa metáfora del Pórtico de la Gloria con una de llegada a la meta ahora que porque al final La meta puede ser también el principio no y descubrir las vacaciones no son los religiosas y me la vocación vital de las personas como se va a hacer eso aquí a Santiago se va a trabajar precisamente a través del encuentro no sé pórtico de la vocación quiere mostrarnos que yo creo que todo peregrino descubre el camino no acaba cuándo llegas a Santiago la meta en Santiago se convierte en el punto de partida y creemos que para los jóvenes el pórtico de la vocación si el punto de partida de su planteamiento vocacional quién soy que quiero ser como de recorrer ese camino en mi vida desde que desde que actitudes quién me va a acompañar pues eso que queremos que descubra a ver encuentro la peroración va a ver escucha va a haber talleres todos son maneras y modos para suscitar la pregunta fundamental hala que tenga respuesta en cada uno de ellos