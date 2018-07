Gobernar en permanente campaña electoral

El PSOE, hundido en las encuestas hace tan solo tres meses, se coloca ahora en cabeza de un escenario político tan dividido como igualado, en el que el propio Partido Socialista, Ciudadanos y el PP estarían prácticamente en un empate técnico y solo Podemos parece despeñarse por el precipicio demoscópico. La encuesta de Sigma Dos para el diario El Mundo, que hemos conocido este domingo, otorga al PSOE un 26,3% de los votos, seguido de cerca por Ciudadanos con el 24,2 y por el PP con el 22,3. Para que nos hagamos una idea real de la compleja e ingobernable situación que dibujan los sondeos, los socialistas estarían nada menos que a siete puntos de la marca que consiguió el PP en las últimas elecciones y que no le permitió obtener la mayoría absoluta. Con toda la cautela con la que hay que tomar estas encuestas, parece que, al menos en un cierto sector del electorado, los sentimientos y emociones de un momento determinado tienen influencia en el voto. El PSOE lo sabe. Por eso al anuncio primero de que convocaría elecciones cuanto antes, han llegado otros que ya amplían el horizonte de la legislatura y que están exprimiendo con habilidad el marketing político, acompañado de una batería de iniciativas de ingeniería social, de marcado cariz ideológico, donde no parece tan importante siquiera que se pudieran llegar a realizar todas, cuanto agitar el árbol político de la propaganda electoral. Tan claro parece que esta estrategia puede ser ahora mismo lo mejor para el PSOE, como que gobernar así, como si se estuviera en permanente campaña electoral, al abrigo de las encuestas, no es lo mejor para España.