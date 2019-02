Herrera a las 8, viernes 15 de febrero

Tiempo de lectura: 1



Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bueno, ya ven ustedes, damas y caballeros, es viernes. Es 15 de febrero del 2019. Son las 8 de la mañana. Es decir, ya el día lo hemos echado a la espalda prácticamente, pero no crean. No crean. Lo mejor no viene a las 8. Lo mejor viene a las 10. O no. O no. A lo mejor llega lo peor. Es que eso es muy raro.

¿Qué pasa a las 10? Miren, hoy Pedro Sánchez va a volver a ser reina por un día. Reina por un día en uno de los momentos cumbre de su ejercicio político después de haber sido dos cosas elementales y fundamentales que es: primero, un resistente. Eso no lo puede negar nadie; y segundo, un audaz porque en virtud tanto de una característica como de otra, hoy a las 10 de la mañana, tras un breve Consejo de Ministros extraordinario, va a comparecer para anunciar al mundo que piensa hacer.

¿Qué va a hacer? Seguir gobernando contra 191 votos que son los que le han derrumbado los presupuestos, no. Ayer lanzó a sus ministros a los medios. Aquí cayó la de Hacienda, que adelantó la de las elecciones y la fecha inmediata. No dijo la fecha porque fue imprudente, pero seguramente la sabe. Y sabe que la fecha seguramente será el 28 de abril. O no.

Mire, tratándose de Sánchez cualquier extravagancia es posible. Puede ser en abril, puede ser juntando las elecciones con las de mayo, puede ser antes del 28 de abril, un día de cada día, no un domingo. Bueno, no se. Miren, adelantarlo...