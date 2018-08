A Grandes Trazos. Domingo 19 de agosto de 2018

Tercer capítulo de la Exhortación del Papa “Gaudete et Exultate” titulado “A la luz del Maestro”. El documental ‘Redentores de Cautivos’ sobre el genocidio en Ruanda elaborado por los mercedarios. La labor con los niños y madres reclusas desde la Asociación AMPARA. El Encuentro de las Familias que se celebra esta semana en Dublín. El reciente encuentro de los obispos de las Comisiones Episcopales de Medios de Comunicación de España y Portugal centrado en los jóvenes. La labor de unas religiosas en República Dominicana para ayudar a mujeres víctimas de trata y “Dancing in the sky”, la música de las canadienses Dani y Lizzy