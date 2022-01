El diputado Cambronero, sobre el patrimonio de Irene Montero: "No queda un español que crea a Podemos"

De menos de 7.000 euros en 2016 a casi 630.000 en 2021. En apenas cinco años, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha conseguido multiplicar por cien su patrimonio tal y como lo recoge las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los altos cargos de la Administración General del Estado publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 26 de marzo.

335.049,49 euros en bienes inmuebles; 107.420,33 euros en cuentas y depósitos bancarios; 187.500 euros en seguros de vida y planes de pensiones; además de un pasivo de 231.156,50 euros. Una fortuna que no ha pasado inadvertida para el diputado Pablo Cambronero, integrado en el Grupo Mixto del Congreso tras abandonar Ciudadanos, que ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que investigue cómo la titular de Igualdad ha podido aumentar de este modo su patrimonio.

¿Es normal un incremento patrimonial de más de 100 veces lo declarado a la entrada en el Congreso?



Esperando impacientes la respuesta…





“Al llegar a la política su patrimonio era el que era, está publicado, y en 2021 se ha multiplicado por cien. El salario que percibe está también publicado y no salen las cuentas”. En estos términos se ha manifestado Cambronero en conversaciones con COPE, quien también ha defendido que “es lógico que el Congreso de los Diputados pregunte a la ministra de dónde viene ese patrimonio”.

El diputado por Sevilla ha revelado que “es evidente que aquí hay algo que no cuadra” y ha denunciado que el proceder en el partido morado “no casa con lo que llevan defendiendo prácticamente desde sus inicios”.

Cambronero ha detallado a COPE que estas cuestiones suelen tardar en responderse “en torno a un mes”, y ha adelantado que de no hacerlo puede convertir este requerimiento en pregunta oral en la Comisión de Igualdad de la ministra Irene Montero. “Confío, espero y deseo que haya una respuesta sobre este tema tan llamativo”, ha matizado.

El parlamentario también ha incidido en el hecho de que esta pregunta que ahora propone al Gobierno ha generado una auténtica “marea mediática”, y ha considerado que “si no tiene que ocultar, debería de responder a la mayor brevedad posible”. Si no es así, “sabríamos que hay algo que no cuadran en estas cuentas”.

Podemos elimina de su web la declaración de bienes de sus miembros



“Se ha creado nerviosismo, sólo hay que comprobar las respuestas y declaraciones de algunos miembros de Podemos. Hemos visto a Echenique salir a defender el patrimonio de Irene Montero y otros dirigentes de Podemos irascibles con una pregunta que no es más que eso: una pregunta. Si no tiene nada que ocultar, dirá de donde viene ese incremento patrimonial”, ha resuelto.

Ahora, apenas unas horas después de que estallara esta polémica, la página web de Podemos en la que detallaban las declaraciones de bienes de sus miembros ha dejado de estar operativa. Desde su fundación en 2014, los detalles publicados en este servicio han ido disminuyendo paulatinamente en detrimento de la transparencia.

Alberto Garzón y su nuevo ataque contra el sector agroganadero español

Otro de los asuntos de actualidad que ha afrontado el diputado Pablo Cambronero durante su conversación con COPE ha sido el relacionado con las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras asegurar en una entrevista al diario 'The Guardian', que España exporta carne de mala calidad procedente de animales maltratados.

Sobre este asunto, el parlamentario ha anunciado que ha registrado “una pregunta parlamentaria que adjunta además una petición de cese del ministro”, aunque ha revelado que su intención es la de conocer si el Consejo de Ministros “comparte o no la opinión del ministro Garzón sobre el estado de la industria cárnica española”.

Pablo Cambronero ha hecho hincapié en la idea de que “el daño que está haciendo es terrible”, y ha defendido a las miles de familias afectadas. “Garzón ha hecho méritos más que suficientes para que fuera cesado. No una petición única de la oposición, hay dirigentes socialistas que están pidiendo la dimisión del ministro de Consumo”, ha zanjado.