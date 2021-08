Daniel Calderón, de 'Diversiones en el Ruedo': “Tememos por el hecho de no poder trabajar”

Tienen corazón de artista. Viven con encomiable pasión una profesión que ahora la clase política persigue amedrentar bajo el rodillo de la prohibición y la censura. Y es que tras las distintas ofensivas emprendidas por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige la podemita Ione Belarra; la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz; y el director general de Personas con Discapacidad e Inclusión de la Junta de Andalucía, Marcial Gómez, este espectáculo –antaño escuela primaria para muchas figuras del toreo– ha tenido que defenderse ante la justicia para asegurar su libre y democrática manifestación.

“Durante todo este tiempo nadie se ha preocupado por nosotros. Nadie nos ha mostrado su preocupación sobre cómo vivimos, si tenemos para darle de comer a nuestras familias, si hemos podido seguir pagando la vivienda y los servicios básicos. ¡Nadie se ha preocupado por nosotros!”. Así lo ha denunciado en los micrófonos de COPE Daniel Calderón, director artístico y torero cómico de 'Diversiones en el Ruedo', quien añade –además– que “cada día tengo más claro que esta medida tiene la intención de perseguir a la tauromaquia”.

Una polémica de veto y rechazo que tiene su origen en el arresto que sufrió su empresa antes de una actuación organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Baza tras múltiples advertencias de la Junta. El mensaje no dejaba margen a la duda: o suspendían el espectáculo o se emprenderían acciones legales contra el Consistorio granadino.

“Hemos denunciado a los responsables de Ciudadanos implicados en la suspensión por un delito de prevaricación administrativa, coacción y por otro delito contra los derechos fundamentales como es el derecho al trabajo”, confirma Daniel Calderón. “Somos profesionales, somos taurinos, tenemos nuestro carnet de profesional otorgado por el Ministerio de Cultura y seguiremos luchando por nuestro trabajo”, reafirma con absoluta contundencia.

Tanto su bienestar como su seguridad laboral, en muchos de los casos, dependen de lo que al fin y al cabo es una actividad económica. Una situación que está lastrando de una manera muy profunda las garantías sociales de algunos de los protagonistas del toreo bufo. “Yo tengo un trabajo en el sector del mantenimiento pero algunos de mis compañeros no tienen trabajo y se tienen que buscar la vida pidiendo ayuda a familiares y amigos. Cada uno se busca la vida como puede”, asegura.

“¿Por qué ahora, una vez que hemos conseguido reflotar tras la pandemia, cuándo vienen estos problemas? Lo siento pero no lo entiendo. No puedo entender ni a esas asociaciones que aseguran defender nuestros derechos ni a la clase política que nos censura. No nos representan”, asevera este torero cómico. “Las asociaciones que dicen luchar por nuestros derechos no han contactado con nosotros para interesarse sobre qué pensamos, por qué trabajamos en esto, qué nos hace falta. ¡Nada, absolutamente nada! Desde octubre de 2019 sin demostrar ni la mínima preocupación. De momento hemos emprendido acciones legales contra la Junta, pero no descartamos ampliar las actuaciones contra estas asociaciones”, concluye.