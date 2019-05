García de la Granja sobre la Fundación Querer: “Pensé que otro mundo es posible”

Tiempo de lectura: 1



La fundación Querer es una institución sin ánimo de lucro que impulsa Pilar “sin subvenciones ni ayudas públicas”. Afirman que necesitan que todos se hagan socios “desde un euro al mes” y que aúna a profesores, terapeutas, médicos y científicos para ayudar, educar y curar a niños con enfermedades neurológicas y trastornos neurológicos.

No reciben ninguna subvención ni a los niños les becan. “Me he convertido en 'Robin Hoona', yo y todos los padres que traemos los niños al colegio nos hemos convertido en Robin Hood” Venden camisetas, joyas, cuentos realizan galas, buscan socios, etc. Incluso tienen acuerdos con algunas empresas con las que han llegado a acuerdos.