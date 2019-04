Los 'secretos' de un día de Pleno junto a Marta Bosquet, presidenta del Parlamento de Andalucía

Un martes del mes de marzo viajamos a Sevilla para conocer a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, y saber cómo es el día a día en su trabajo. Una intensa jornada que coincide con un día de Pleno, por la tarde –que continuará al día siguiente- y que la presidenta prepara desde primera hora de la mañana.

Nos recibe en su despacho, nuestra primera toma de contacto con Marta Bosquet, mientras ultima los detalles para afrontar la Mesa del Parlamento, la primera reunión de la mañana con los distintos grupos para llevar a cabo el Pleno.

Una puerta en su despacho da acceso a la sala en la que tiene lugar esa reunión a la que COPE, en una nueva entrega de #YoYMiMundo, ha podido presenciar, unos minutos, en este día en el que acompañamos en una jornada de trabajo a la presidenta del Parlamento andaluz.

Una vez terminada la Mesa, seguimos acompañando y hablando con Marta Bosquet, quien resalta la importancia de “abrir el Parlamento a todos los andaluces para hacerles ver que es la casa de todos”, porque siempre se dice que “el Parlamento es la casa de todos los andaluces”.

Recuerda Bosquet la Jornada de Puertas Abiertas que se celebró el pasado 28 de febrero, #DíaDeAndalucía, en el que tuvo ocasión de compartir junto a los andaluces algunas palabras, de conocer algunas de sus impresiones e ideas y también de hacerles ver que “quienes trabajamos aquí somos personas, servidores públicos. En mi caso, en mi papel de presidenta, una servidora de servidores”.

Tres meses después, desde que a finales del mes de diciembre, Bosquet ostentara el cargo de presidenta del Parlamento de Andalucía, nos dice una sonriente Marta que “no fue algo que se me llegara a preguntar directamente” aunque señala que “por el trabajo en la anterior legislatura en la que fui diputada, portavoz de Agricultura (…), presidencia de Justicia e Interior adjunto portavoz de la Comisión de Investigación, muchas cuestiones que el partido vería la posibilidad de llevar la presidencia del Parlamento.

Y ahora lleva el cargo con la mayor de las responsabilidades y una máxima: “que sea la persona la que se haga del cargo”. Además en una etapa de cambio histórico, como se hablaba –y se habla- el día después de las elecciones de Andalucía, una vez que el PSOE perdía el poder en esta Comunidad Autónoma tras 36 años de gobiernos ininterrumpidos.

Desde el primer momento que llegó a la presidencia del Parlamento, los plenos en la Cámara no han sido fáciles para Marta Bosquet, quizás por este cambio político en Andalucía en los que la presidenta considera que “esta legislatura, en la que confluyen una serie de circunstancias que hacen que el clima, el panorama no sea del todo calmado; conlleva una doble responsabilidad, primero, por ser la primera presidenta del Parlamento que no sea del PSOE; el primer Gobierno de un cambio, distintos partidos políticos con una ideología distinta. Todo ello conlleva que los aires en esta legislatura requieren una mayor responsabilidad de hablar con todos los grupos, una mayor necesidad de templanza y una mayor necesidad de firmeza”.

Si sus señorías nos faltamos al respeto, difícilmente conseguiremos que los ciudadanos nos lo tengan

Y precisamente por estas situaciones que se han dado en la Cámara, la presidenta del Parlamento de Andalucía aboga “por el respeto, porque si sus señorías nos faltamos al respeto, difícilmente conseguiremos que los ciudadanos nos lo tengan”.

“Los políticos tenemos que dar ejemplo de conducta, es una cuestión fundamental que debe ir inherente al cargo que ostenta”, concluye tajante Marta Bosquet.