Guia definitiva para el core abdominal

El vídeo va dedicado a aquellas personas que no saben si están realizando bien los ejercicios, y que tienen molestias en la zona lumbar. También para aquellas personas que no saben porqué cuando realizan entrenamientos para la zona abdominal, no saben si pueden concentrar un poco más las sensaciones en esa musculatura. Si alguno de estos casos es el tuyo, estás comenzando, y no sabes por donde empezar, este es tu vídeo.

En esta ocasión Paco Dávila se encuentra en los estudios de cope.es, donde va a realizar el programa de Re-Evolucionate, en el cual, si ayer nos trajo un tutorial de cómo trabajar el core y la zona abdominal. La parte que se sitúa en el interior del tronco. El core está compuesto por muchos más músculos pero en este curso nos vamos a centrar en como conseguir una buena forma de activar esos músculos. Primero comprendiendo qué músculos trabajan y cómo se compenetran entre ellos para producir movimientos, como activar la musculatura, y cómo, en siguientes pasos vamos a ir aprendiendo todos y cada uno de los ejercicios para que tu salud abdominal y tu salud postular sea mejor. Y todo ello, gracias a este curso.

En esta tercera edición, el entrenador personal de COPE, nos muestra como en tres sencillos pasos podemos aprender de manera fácil y sencilla a trabajar esta zona del cuerpo que a muchos nos ha podido causar problemas a la hora de realizar los distintos ejercicios que, o bien hemos podido realizar el en gimnasio, o por el contrario, hemos realizado en casa. No esperes más y disfruta de una nueva editción de Re-evolucionaté, con Paco Dávila.