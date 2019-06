Victoria Beckham, paparazzi por un día: graba en secreto dentro de la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio

Prohibido menores de 18 años, prohibidos teléfonos móviles, prohibidos colores como el blanco o el rosa... está son algunas de las normas que tenían que cumplir los invitados a la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio. Pues bien, Victoria Beckham ha decidido saltarse unas cuantas.

Si ayer la mujer de David Beckham acaparó todas las miradas al llegar a la Catedral de Sevilla con un diseño en blanco en blanco roto, un color de por si prohibido en cualquier enlace en nuestro país, pero que cobraba más importancia al quedar remarcado su uso en la invitación. Pero además, la diseñadora decidió combinar su vestido con unos stillettos en color fuscia, otro de los colores prohibidos en la celebración y por el que también se decantó Naty Abascal.

Pero la que fuera cantante de las Spice Girls fue más allá y demostrando que está por encima del bien y del mal decidió hacer uso de su teléfono móvil durante la celebración.

Se suponía que los móviles serían requisados al entrar en la Finca La Alegría, donde tuvo lugar la celebración, y que estaban terminantemente prohibido, sin embargo Victoria Beckham se saltó todas las normas y no solo lo tuvo durante la fiesta sino que además grabó sus pies al ritmo de la música en plena fiesta mientras sonaba I want to break free de Queen.

Aunque la verdadera intención de Victoria era promocionar sus zapatos a través de sus redes sociales, ya que son de su firma de moda, lo cierto es que ha vuelto a saltarse el protocolo y desvelar una de las canciones que sonó durante la gran fiesta.

Victoria vuelve a desatar la polémica en nuestro país y después del ajo le perseguirá la boda de Pilar y Sergio.