El útil ''truco del cuello'' con el que dejarás de probarte vaqueros para saber si son de tu talla

El pantalón vaquero es la prenda de ropa más usada del mundo. Los también llamados ''tejanos'' o jeans'' son inconfundibles en cualquier básico de armario, son cómodos y se adecúan a muchos looks, tanto en el 'casual' como para aportar elegancia a nuestra imagen. Y es que un vaquero ya no es informal, sino que sese puede combinar con americanas, camisas, tops y otros modelos que le aportan un estilo más formal frente a la los looks de vaquero y sudadera o camisetas más sports. Esto es algo que sigue evolucionando en el 2020 y que tampoco dejará de hacerlo en el futuro. Hay piezas de ropa en el armario básicas que no pueden faltar y esta es una de ellas.

El vaquero ha triunfado en la moda sin pretenderlo. Esta prenda de vestir nació originalmente para hombres y para mineros. El material era más resistente a las largas jornadas laborales y resistía mejor el producto. Sin embargo, en la década de 2010, dio un salto importante en el sector al definir a esta prensa como la ''revolución de los vaqueros'' y catalogarlos como ''el artículo de vestimenta informal más popular en todo el mundo''.

Pero cuando uno decide ir a la tienda de ropa a comprarse un vaquero, la talla es muchas veces un quebradero de cabeza mayor que el diseño del propio vaquero. ¿Es tan fácil dar con el vaquero ideal para cada cuerpo? ¿Son los mismos cortes para todos? ¿Se puede elegir un vaquero solo por la talla? ¿Hay que probárselo siempre? Cuando vamos a comprar un vaquero a una tienda es habitual tener que hacer mucha cola en el probador para probarnos dos o tres tallas diferentes del mismo modelo y decidir cuál nos queda mejor. Ahora, todas esas dudas res resuelven con uno de los trucos de toda la vida, pero que probablemente desconoces.

La sociedad de hoy va con el tiempo justo durante todo el día para cumplir con todo lo que tienen por delante: compromisos, tareas del hogar, trabajo, citas con amigos, sentimentales, etc. Imaginad ya, para sacar el tiempo justo y dedicarlo a probarte ropa o renovar el amario como merece. Por ello, hay trucos que han nacido por el mero de hecho de la necesidad de simplificar este momento de estar horas probándote ropa.

El desconocido truco del cuello

Ir a una tienda de ropa y no tener que estar desvistiéndote en los probadores ya es una realidad gracias al truco del cuello. Pero, ¿en qué consiste? Pues muy sencillo.

Una forma rápida y efectiva de comprobar si los pantalones son de tu talla y te están al 100% bien sin probártelos, no tiene misterio, solo es colocar la cintura de los pantalones alrededor de tu cuello. Los extremos se tienen que juntar con facilidad y envolver tu cuello. De cumplirse este requisito significa que es tu talla y se ajustará a la perfección a tu cuerpo. Si los extremos no se juntan es que te estarán pequeños y si por el contrario uno sobrepasa con bastante margen al otro extremo es que te están grandes.

Este es el más efectivo y que también se puede trasladar a una falda o cualquier prenda que afecte a la cintura directamente. Aunque no el único, porque hay personas de lo más creativas e ingeniosas que dedican su tiempo a investigar este tipo de ''atajos'' para simplificar tiempo y lo consiguen.

Otros trucos adecuados son:

Detectar tu talla doblando el vaquero y poniendo cada extremo en paralelo a tu hombro. La parte más ancha tiene que tocar a la perfección cada hombro y si se ajusta está perfecto, si no llega es pequeño y si se pasa está grande.

El puño cerrado. Si estiras el brazo con el puño cerrado y lo ajustas a la cintura del pantalón también puedes comprobar si es tu talla, es decir, si el antebrazo con el puño cerrado se ajusta a la cintura de tu vaquero, es tu vaquero ideal en lo que a talla se refiere.



TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

La desorbitada cuenta de un bar en Formentera que ha indignado a todos los comensales