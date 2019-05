Con esta calculadora sabrás de verdad el azúcar que tomas cada día

Del azúcar dicen que es un veneno dulce. Hace 300 años su consumo era muy bajo, de apenas cuatro kilos por persona al año mientras que hoy llega a la increíble cantidad de 70 kilos. Pero es que no solo se trata del azúcar que vemos y tomamos en sobres o terrones. Además está el azúcar oculto que llevan incorporados los productos de consumo diario como refrescos, cereales, fiambres y un largo etc... ¿Consecuencias? Un tercio de la población mundial tiene sobrepeso. Además las bacterias productoras de caries se nutren especialmente de los alimentos ricos en azúcares. Por eso es importante reducir su consumo y cepillar los dientes inmediatamente. No sólo los caramelos y los dulces están compuestos por azúcar, también los refrescos tienen mucha cantidad, demás de contar los ácidos que contienen, y esto, afecta al esmalte de los dientes. Por cierto que mucho cuidado con los "alimentos sin azúcar", que son igualmente dañinos en exceso.

Es por ello que la Organización Mundial de la Salud recomienda reducir el consumo de azúcar libre. ¿Cuál es este azúcar? Los añadidos (refinados o sin refinar) a los alimentos por los fabricantes, los cocineros o los consumidores y los azúcares presentes de forma natural en la miel, los jarabes y zumos de fruta.

Los azúcares presentes en las frutas y las verduras frescas están exentos.

La OMS recomienda reducir el consumo de azúcares libres a menos del 10% de la ingesta total de calorías.

¿No sabes cuánta azúcar consumes al días? Puedes conocerla con esta calculadora de la OCU. PINCHA AQUÍ y empieza a sumar.