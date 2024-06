Una profesora de Toledo recibe un mail de una alumna y lo que pasa después le alucina: "Saludines"

El trabajo de profesor no siempre es el más agradecido del mundo, ya sea en Primera, la ESO, Bachillerato o la Universidad. Si bien es cierto que hay muchos grados de implicación de los profesores, la realidad es que la mayoría suelen ser claves en nuestro desempeño como adultos. Por ejemplo, un buen profesor de Matemáticas puede hacer que acabes estudiando esa asignatura en el futuro, y viceversa.

Sin embargo, siempre se ve al profesor como un ogro a evitar, como ese malvado ser de un videojuego al que hay que superar para llegar a la siguiente pantalla o nivel. Pero esto no tiene por qué ser siempre así. Más bien lo contrario. De hecho, esta historia ha llegado a la gente a través de la profesora, que es de Toledo, y ha despertado la admiración de muchos en redes.

La relación entre profesor y alumno no siempre es la mejor, pero puede salir una gran amistad



La sorpresa inesperada que se lleva Olga por parte de una alumna de la Universidad: "Ni falta que hace"

La protagonista se llama Olga Elwes, @OElwes en Twitter, red social donde ha compartido el mail que le llega de una alumna cuyo nombre no trasciende. Olga es profesora en la Facultad de Educación en Toledo, y en el tuit explica perfectamente la sorpresa que recibe cuando lee el mail.

"El profesorado universitario no solemos recibir regalos a final de curso, ni falta que hace. A veces, por estas fechas de intensísimo trabajo, recibimos mensajes como este", escribe en el post que tan popular se ha hecho esta semana. Y sobre todo, esta profesora de Universidad agradece, y mucho, que llegue esto a final de curso, cuando más trabajo hay.

No hay nada mejor que la amistad entre un profesor y su pupilo

"A veces, por estas fechas de intensísimo trabajo, recibimos mensajes como éste. Y todo cobra sentido. ¡Misión cumplida, conciencia cristalina y saludines cordiales a mis haters!", añade a su mensaje. Pero lo mejor no es eso, sino lo que le deja esta alumna tras entregar su Trabajo Fin de Grado y terminar, definitivamente, una carrera que le habrá llevado mucho sacrificio.

El mensaje de la alumna que emociona a esta profesora de Universidad: "De verdad que..."

El mensaje de esta alumna empieza desvelando todo el trabajo por el que ha tenido que pasar estos días, ya que lo hace a horas ya tardías de la noche, por haber tenido que entregar el TFG final. "Buenos días, Olga. Entregue el TFG ayer a las 00:30 de la noche, pero no me parecía escribirte ya a esas horas sin ton ni son", empieza.

Y es que este mensaje de agradecimiento es uno de los mejores que se han visto para un profesor. "Solo expresarte lo que siento en estos momentos y es que no veo la forma de agradecerte todo lo que has hecho por mí desde que empezamos hasta el último día. Eres lo más importante y lo que mejor me llevo de toda la carrera, eres increíble Olga", relata, en un texto por el que es imposible no emocionarse.

"Te estaré eternamente agradecida por ello, eres mi inspiración y te admiro. Eres mi punto de referencia y quiero llegar algún día a ser como tú y no me cansaré de darte las gracias por ello", continúa. Olga, en este punto, debe de pensar que no hay mejor cosa que te pueden decir como profesor que querer ser como tú.

La relación con los profesores de Universidad suele ser más fácil que con los del colegio

"Muchos besos y abrazos y que sepas que no me gustaría bajo ningún concepto perder el contacto contigo. De verdad que muchísimas gracias. Un saludo". Así concluye este mensaje que se ha hecho tan viral en redes, y no es para menos. Esperemos que esta historia tenga segunda parte y que Olga y esta alumna sigan compartiendo esta amistad que ha surgido por la carrera. Ojalá sea así.