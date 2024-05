Una profesora estalla ante lo que hacen los padres en los cumpleaños de sus hijos: “¿Qué os cuesta?"

Los primeros años de vida son clave para todos. Muchos psicólogos coinciden en que muchas de las actitudes que mostramos de mayores son fruto de lo que vivimos de niños, tanto por lo bueno como por lo malo. Esto pasa, también, en los casos de bullying, que son muy nocivos y peligrosos para la salud mental. Por ello, los padres tienen que estar muy pendientes de lo que está pasando en los colegios.

Sin embargo, hay casos en los que los padres, en vez de ayudar, llegan incluso a estorbar. Y más en situaciones en la que algún niño puede sentirse apartado o despreciado por sus compañeros. Esta es, precisamente, la situación que denuncia Ana, profesora, en las redes sociales, y que lamenta que los padres acaban discriminando, de cierta manera, también a estos menores.

El problema que Ana, profesora, ve en su clase: "Tienen un corazón de oro"

"Voy a tratar de explicar algo que está ocurriendo en los colegios con el tema de los cumpleaños y, como siempre, con los daños colaterales con los niños y niñas no invitados", empieza a explicar Ana en su hilo en Twitter. Y esa es su principal queja: los padres que invitan a casi toda la clase a un cumpleaños... pero hay tres o cuatro niños a los que no.

"¿Qué os cuesta invitar a los 5 que dejáis aparte? (...) No soy nadie para meterme en la economía de ninguna casa, pero no lo entiendo", prosigue la profesora, que cree que no debe de costar mucho más dinero, ni mucho menos, invitar a cinco niños más cuando has invitado a 23. Y que esto obedece, más bien, a otro asunto: el apartar a esos cinco niños por diversos motivos.

Las situaciones de bullying suelen dejar marcados a muchos niños en su infancia

Ana entiende que hay afinidades sociales, pero también cree que son niños que también tienen su derecho a tener infancia. Además, en su creencia, los niños y las niñas "tienen un corazón de oro", y estos se sienten apartados cuando se saltan su pupitre a la hora de repartir invitaciones a un cumpleaños. Algo que es verdaderamente feo.

La petición a los padres que hace Ana: "¿Cómo os sentiríais?"

"Queridos padres y madres, yo me pregunto una cosa. ¿Cómo os sentiríais si fuera vuestro hijo o vuestra hija quien se queda sin ir el viernes a su cumpleaños?". De esta manera, Ana hace una petición que haría reflexionar a muchos padres sobre sus prácticas con los niños y compañeros de sus hijos, viendo como en muchos casos estos pequeños están marginados por sus compañeros.

El bullying es una actitud nociva que hay que erradicar

Además, Ana añade que, también, muchas veces esto va por las simpatías entre los propios progenitores, y que esto es también perjudicial entre los menores porque no dejan atrás sus diferencias. "Las afinidades entre madres no coinciden con las amistades entre niños y niñas y luego pasa lo que pasa. Los daños colaterales vuelven a ser los peques", culmina esta profesora.

Las opiniones son, en su mayoría, favorables, pero existen también los que son críticos a este razonamiento de la profesora. "También pasa que igual, precisamente, esos niños no invitan a otros por problemas de bullying, o simplemente porque no se llevan tan bien, al igual que ocurre con los adultos", señala una respuesta. Un asunto que no se solucionará nunca, pero que hay que solucionar, sobre todo, pensando en esos niños que acaban marginados por sus compañeros.