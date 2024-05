Una mujer va en familia a un bar y así reacciona al ver lo que le sirven con la bebida: "¡Que no quiero esto!"

Arranco contándote esta historia con una pregunta: ¿Qué sería España sin los bares? Pues lo que está claro es que no sería lo mismo. Y, en ellos, los españoles vivimos multitud de anécdotas. Y si no que se lo cuenten a Lale, una señora que ha compartido lo que le ocurrió en uno de esos locales de nuestro país. Por desgracia, su relato no es muy positivo y se ha convertido en viral en redes sociales.

Todo comenzaba cuando esta mujer acudió en familia a un bar a tomar algo. Una jornada amena, aparentemente. Y digo aparentemente porque no acabó muy bien la cosa. El camarero le sirvió una ración y no le gustó nada. Compartió su experiencia a través de TikTok y ya acumula más de medio millón de visualizaciones en esta red social.

"¿Esto son calamares? Esto son rosquillas de mi pueblo", decía indignada. "¡Que no, que no quiero esto!", seguía mientras movía el tenedor de un lado a otro y con un calamar ahí moviéndose al compás.

Lale iba con su hija. Estaba avergonzada. "Te van a escuchar", le advertía. La señora hacía oídos sordos. "¡Esto no es una ración de calamares! Por favor, señora, ¿esto son calamares?".

Su hija insistía. Quería que dejase de dar voces por si les llamaban la atención. "¡Calla un rato, hombre! Nos lo han puesto de oferta. Métetelo en la boca y calla un rato, hombre. Mamá, por favor, no la líes que nos conocen". Al momento, se escucha otra voz que intuimos, se encuentra también en la mesa.

"Nos haces pasar vergüenza, te lo juro. Yo no vengo más contigo a ningún lado", le recrimina la otra persona. Lale, sin dudar ni un momento, coge el plato y se levanta de la mesa. Y, ante la cámara, enseña de nuevo el plato. "Esto no son calamares, ¿vale? Esto son zapatillas, son rosquillas de mi pueblo".

Los comentarios de los usuarios al ver el vídeo no han tardado en llegar. De hecho, hay alguno que no la cree del todo, cuestionando que sea una exageración para grabar el vídeo. Sea real o ficticio, de lo que no cabe duda es del debate generado. Algunos alaban su forma de hablar, tan clara. De hecho, aplauden que se haya quejado.

No obstante, otros dicen que es demasiado exagerada su reacción. "Por personas así los que trabajamos de cara al público tenemos que aguantar mucho y tener mucha paciencia" o "Lleva razón, pero se puede decir de otra forma".

¿Y tú? ¿Te habrías comido esos calamares? ¿De qué forma habrías reaccionado?

El infalible truco para preparar un rebozado crujiente en los calamares a la romana

Si, como Lale, no te fías mucho de los calamares a la romana fuera de casa, te proponemos un truco para preparar un rebozado crujiente en los calamares a la romana.

Para que tengas éxito, el chef David Piedra aseguraba que "el secreto es que el rebozado te quede duro y crujiente. Lo normal en los chiringuitos es encontrar calamares fritos, no con este rebozado, es decir que solo se pasen por la harina de freír. En cuanto los probemos con este rebozado, enseguida notarás la diferencia".





Con el toque marinado y con este rebozado notaremos una textura crujiente a la vez que cremosa. Este rebozado lo podemos utilizar para las gambas con gabardina u otro producto que te apetezca.