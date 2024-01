Una azafata, a cuadros por lo que hacen los pasajeros en pleno aterrizaje con el móvil: "El respeto"

Las redes sociales suelen ser esa nueva plaza pública en la que conocemos historias de profesionales de muy distintos ámbitos que antes permanecían ocultas. Este ha sido el caso de una azafata que ha decidido compartir la sorprendente vivencia que le ha tocado atravesar en un aterrizaje realizado con poca visibilidad. Una situación de riesgo donde no todos los pasajeros parecían comprender lo que ocurría.

Lo que no debes hacer en un aterrizaje con poca visibilidad

"Ayer tuvimos que hacer un aterrizaje con muy poca visibilidad", comenzaba relatando esta azafata en sus redes sociales. La circunstancia obligaba a que los pasajeros del avión apagasen sus teléfonos, algo que va más allá del habitual modo avión en el que nos piden que tengamos nuestros dispositivos."Todos los dispositivos tenían que estar apagados", recordaba en su publicación en redes.

Ayer tuvimos que hacer un aterrizaje con muy poca visibilidad, por lo que todos los dispositivos tenían que estar apagados. Ojo, APAGADOS, no en modo avión. Digo yo que todos podemos vivir 10 minutos con el móvil apagado, no? Pues parece que no… — L ?? (@_flywithL) January 11, 2024





Y este punto es relevante, "ojo, apagado, no en modo avión. Digo yo que todos podemos vivir 10 minutos con el móvil apagado, ¿no? Pues parece que no", se respondía a sí misma. En ese momento, explicaba cómo trabajaba en el avión: "Me dispongo a asegurar cabina y revisar que todos apaguen los dispositivos, y me paso un buen rato discutiendo con la gente".

Una experiencia poco placentera que resumía "soportando cosas como 'this is bullshit, you are bullshit", lo que en inglés vendría a significar un desagrado expresado con cierta vehemencia y palabras malsonantes contra la situación y la azafata. "Porque los señoritos viajan 'mucho' y nunca les había pasado", explica la azafata que se ha vuelto viral que le decían.

La educación en el aire

La azafata, en su relato en redes sociales ha querido lanzar una pregunta que mostrase la incomprensión que sentía por la situación. "Pues breaking news: hay una primera vez para todo, ¿y por qué tienen que cuestionar instrucciones de alguien más competente?", preguntaba a modo de queja por la actitud de los viajeros.

"Yo cuando viajaba antes de ser azafata, lo que decían iba a misa y jamás en ningún ámbito se me ocurriría cuestionar nada de alguien que sabe más que yo", trataba de justificarse en un mensaje en el que recordaba sus propias experiencias a bordo de una aeronave. "De verdad que el respeto se ha perdido mucho", es la conclusión a la que esta azafata que se ha convertido en viral.