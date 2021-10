El truco para quitar definitivamente el olor a tabaco de tu coche: sólo necesitas un vaso

Aunque los fumadores suelen estar habituados al humo del tabaco, puede que a más de uno no le haga ni pizca de gracia que, cada vez que alguien entre en su coche, arrugue la nariz por el fuerte olor a los cigarrillos. Además, hay personas especialmente pulcras con el olor de su vehículo o, incluso, se nos ha escapado algún copiloto que ha conseguido encenderse un pitillo dentro del coche de una persona que no fume, y no puede deshacerse del olor que ha dejado tras de sí.

Es por ello que te damos hasta tres trucos para que desaparezca el aroma a la nicotina. Y es que el tabaco mata al año al menos a 7 millones de personas pero, tal y como subraya la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 900.000 personas fallecen de manera indirecta, al tratarse de fumadores pasivos, mientras que 6 millones lo hacen como consumidores directos.

En cualquier caso la Dirección General de Tráfico (DGT) persigue a los conductores que fuman mientras conducen, con sanciones de un total de hasta 100 euros por poner en riesgo tanto al infractor como al resto de conductores. Eso sí, portales como el blog de seguros de El Corte Inglés, explican que, ante todo, debemos mantener el vehículo limpio constantemente para evitar ante todo que se queden los malos olores en la tapicería.









El truco para eliminar el olor a tabaco del coche

No obstante hay tres maneras claves para evitar que se impregne el aroma al humo y, para uno de ellos, sólo necesitamos un vaso o una taza. En él vertemos amoníaco y lo dejamos en el interior del vehículo durante una noche entera, mientras lo tenemos aparcado y nos vamos a casa. No obstante, puede que esta técnica no sea definitiva y haya que combinarla con otras.

Principalmente podemos emplear tanto la corteza de cítricos como el limón o como los granos de café pueden ayudarnos también a neutralizar los olores de dentro del coche. Tan sólo tenemos que depositarlo en un recipiente, al igual que el amoníaco, puertas adentro.









El último tiene que ver con el cenicero en el que depositamos las colillas. Primero, debemos tener en cuenta que puede resultar clave para que no se quede el olor presente vaciarlo con asiduidad, así como retirar concienzudamente la ceniza que dejan, que es en muchas ocasiones lo que deja el rastro de olor a humo. Incluso hay productos que podemos depositar en los ceniceros cuando están vacíos para que neutralicen el olor de las colillas de los cigarrillos que echamos dentro. Alguno de los recursos de los que podemos echar mano es a la arena de gato, así como granos de lavanda.