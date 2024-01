El truco para que no te quiten el aparcamiento una vez que te vas que se ha hecho viral: "Nivel de cuñado"

Si eres de los que tienen coche y además tienes que usarlo todos los días, seguro que uno de los problemas que más te encuentras es el de aparcar. Especialmente, todo dicho sea de paso, si vas al centro de una ciudad, donde nadie te sacará de un parking.Y es que el tema del aparcamiento no es nada fácil.

¿Y la rabia que da salir de tu aparcamiento y volver y no tenerlo? Mucha, por eso, hay unos jóvenes en TikTok que han compartido un truco viral para que eso no te pase, y que cada vez que salgas de un sitio que tanto te ha costado conseguir, no te lo quiten. Te avisamos, aunque son ellos mismos los que avisan, de que el truco es "de cuñadismo".

Se trata de colocar una bolsa llena de basura en medio del lugar de aparcamiento, de tal manera que, por no tocar la bolsa, el siguiente coche no querrá aparcar. "¿Nos darán el C1 de cuñadismo por esto?" decían entre risa los jóvenes que han puesto en práctica este truco. Lo cierto es que se ha vuelto de lo más viral, con cientos de comentarios asegurando que van a ponerlo en práctica.

Ojo, que había gente en los comentarios que ha compartido sus trucos también, como llevar un srpay amarillo para pintar el sitio, o colocar cajas para que ocupen ese sitio. En realidad, sería mejor no poner en práctica algunos de ellos.

¿Qué significan las señales de colores de la DGT para la niebla?

Cuando nos encontramos conduciendo un coche y nos atrapa una densa niebla en la carretera, son muchos los problemas que un conductor debe sortear en estas condiciones al conducir. Es una de las experiencias de manejo más peligrosas y la DGT trata de avisarnos de esos riesgos con señales que nos recuerda Alfonso García en Poniendo las Calles.