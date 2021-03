El truco definitivo con el papel de aluminio: lo llevas haciendo mal toda la vida

Puedes llamarlo papel de aluminio, papel de plata o directamente papel albal (nombre de una de las marcas más icónicas de este producto), pero el caso es que cortar un poco de este papel es mucho más costoso de lo que nos gustaría reconocer. No pasa nada, todos hemos podido pasar por la frustrante situación de tratar de cortar un poco para envolver nuestra comida y acabar tirando el trozo mal cortado, arrugado e inservible.

Habrá quien diga: "Use tijeras", y, sin desmerecer la utilización de un nuevo utensilio, le proponemos en este artículo un truco casero, un método de economía del hogar con el que podrá sacar tantos cortes de papel de aluminio como desee y tan solo utilizando la misma caja del papel de aluminio.

Cómo cortar de forma eficiente el papel de aluminio

Como muchas otras cosas en estos tiempos que corren, le debemos a la viralidad, a las redes sociales, el hallazgo sin precedentes. En un vídeo que un usuario habría colgado por Internet y que corre como la pólvora, se puede ver exactamente la manera en la que, presumiblemente, muchos cortan el papel de aluminio y cómo se debería hacer realmente.

Vídeo

Sencillo. Con cuidado. Inteligentemente. Basta con un ligero giro del rollo de papel. Una vez hemos sacado la cantidad de papel que queremos cortar. Una vez lo hemos colocado sobre las cuchillas que suele haber en la caja, pero que no suelen darnos el corte deseado. Justo en ese momento es cuando debemos girar el mismo rollo que contiene el papel de plata. Un giro hacia el interior, como recogiendo el papel. La tensión hará el resto y nos proporcionará un corte perfectamente realizado del siempre delicado papel de aluminio.

¿Sabes por qué cara debes usar el papel de aluminio?

Seguro que a nadie se le escapa que las hojas de aluminio tienen una superficie más brillante y otra más mate, algo que en ocasiones se ha querido relacionar con su forma de uso y su relación con la salud. Hace tiempo circulaba por redes un bulo que alertaba de que la cara mate del papel, la que habitualmente ponemos en contacto con los alimentos, podría contaminarlos. Por el contrario, aseguraba esta información falsa, la cara más brillante ejercía como barrera para evitar el contacto directo del aluminio -que consideraba altamente tóxico- con los alimentos.

La propia Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) desmentía esta información y aseguraba que ambas caras "son exactamente iguales salvo en el color. No es tóxico a no ser que se ingiera”.

Albal, una de las compañías que fabrica este tipo de papel, también advertía de la innexistencia de diferencias entre la parte brillante y la mate del papel, "ni a la hora de envolver ni de cocinar los alimentos".

"La presencia de una cara brillante o mate es debido al proceso de fabricación por el que pasa, ya que las capas al entrar en contacto con los rodillos quedan más brillantes. Durante la elaboración se prensan dos láminas de aluminio y se hacen pasar por dos rodillos metálicos con la intención de que el producto sea lo más fino y resistente posible. La parte exterior de ambas láminas, en contacto con los rodillos, quedará más pulida y por tanto más brillante; mientras que la parte interna, en contacto con la otra lámina, tendrá un aspecto mate", según explica la compañía en su página web.

Según un estudio toxicológico realizado por la agencia americana ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) el aluminio no sería tóxico para una persona no alérgica a este metal, pero podría ser peligroso si se ingiere en proporciones que superen cierta cantidad.

El truco casero para eliminar la humedad de las paredes

Las manchas de humedad pueden dañar nuestra salud, por lo que no debemos dejarlas durante mucho tiempo en nuestras paredes. Además, estéticamente no resultan agradables, por tanto lo mejor es eliminarlas cuanto antes y que nuestras paredes luzcan limpias.

Durante el invierno, con la humedad, pueden aparecer en nuestras paredes unas manchas negras que se extienden en algunas ocasiones hasta el techo y cuyo olor resulta intenso. Además, el moho que genera la humedad, puede crecer en muebles o ropa que tengamos en la habitación como las alfombras.

Cómo limpiar manchas de humedad en las paredes https://t.co/s5t6Iu4cxD — Ahorradoras (@Ahorradoras) January 25, 2021

Vinagre de manzana, el producto que no falla

Para acabar con la humedad, estos sencillos trucos nos ayudarán. El primer paso es averiguar el origen de la humedad y solucionarlo. Hasta que no lo hagamos, no tendrá mucho sentido que pintemos o limpiemos la zona, ya que volverán a aparecer las molestas manchas.

¿Tienes manchas de humedad en algunos muebles? Pues estos consejos te vendrán estupendamente ;)> http://t.co/2r2RX9ibMY#ahorrar — Ahorradoras (@Ahorradoras) April 22, 2015

Para limpiar las manchas podemos utilizar un producto que tenemos siempre en nuestras cocinas, se trata del vinagre de manzana. Para conseguir limpiar bien la superficie de moho, los expertos recomiendan aplicarlo con un difusor de líquidos, después lo dejaremos actuar una hora sobre la mancha y lo limpiaremos con una bayeta o un trapo húmedo.