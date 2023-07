El sencillo truco para desenredar el pelo de tu perro con un producto que tienes a mano: barato y eficaz

Ahora que llega el verano, no solo somos los humanos los que pasamos muchísimo calor con las altas temperaturas, sino que los animales también sufren todas las olas de calor. Así pues, si tienes mascotas como gatos o perros, te darás cuenta del calor que pasan cuando el termómetro sube, especialmente, aquellos que tienen mucho pelo.

No solo pasan calor con el pelo largo, sino que encima, les pasa que se les forman enredos en él y cuesta mucho desanudarlos. A veces, ni con todos los artilugios del mundo podemos llegar a desenredarlos, por lo que no sabemos cómo hacerlo...hasta ahora. Porque aquí te traemos el truco definitvo, casero y barato, para que puedas desenredar el pelo de tu perro y te sea fácil.

Y no, no pasa por cortales el pelo. Y es que con maíz en polvo, o maicena, se puede hacer magia, tal y como explican en Instagram la cuenta @cabropeludos, un peluquero de mascota. Y es que debes frotar con la maicena esas partes que tienen más nudos, y después, pasar el peine. Eso sí, ármate de paciencia y mucha delicadeza, para no dar tirones.

Poco a poco, se irán separando los mechones. Si hay algunos nudos que ni con esas se pueda desanudar, lo mejor será optar por unas tijeras para introducirlas y llevarlas hacia fuera. Después, es mejor bañar a tu mascota.

La Ley de Bienestar Animal y sus contradicciones

El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Bienestar Animal, una ley tramitada por vía de urgencia de la que se han excluido a los perros de caza, perros policías y perros pastores tras la petición de la Federación de Caza avalada por muchísimas firmas.

Una ley que “parte de un elemento verdaderamente atroz, esto es Disney, es convertir en humanitos a todos los animales” dice Antonio Pérez Henares en ‘Herrera en COPE’ añadiendo que es “es un disparate, y como todo disparate acaba causando un daño terrible a aquello que teóricamente pretenden proteger”.

Para el periodista y cazador el problema residen “en la ignorancia más absoluta de lo que hablan” destacando que se ha llevado a cabo “con el rechazo general de veterinarios y de toda la comunidad científica”.

Subraya Pérez Henares que “la aplicación de esta Ley llevada a la pura letra supondría decirte que estás torturando una vaca porque la estás ordeñando”. Por eso denuncia que “parte de un delirio de alguien que no tiene ni idea de lo que se está hablando y que desconoce el medio rural, desconocen absolutamente toda la materia sobre la que legislan y encima son unos chapuzas jurídicos”.

En su opinión la Ley del Bienestar Animal “sigue el mismo rasero que la la famosa ley del ‘solo sí es sí’, un disparate”.

Para Antonio el verdadero responsable de que esta Ley haya salido adelante es “el Gobierno y el presidente del Gobierno”

Los 5 puntos más surrealistas de la Ley de Bienestar Animal

La Ley de Bienestar Animal ha sido aprobada en el Congreso. La norma, impulsada por Ione Belarra y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha resultado ser polémica por algunos puntos de su articulado, aunque no todo lo que se ha dicho al respecto es cierto.