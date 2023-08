La sencilla regla nemotécnica que poner en práctica para detectar cáncer de piel: clave en la autoexploración

En verano es fundamental prevenir y cuidarse la piel, pues es la época en la que estamos más expuestos a un factor determinante para el cáncer de piel: el sol. Lo que la mayoría de personas desconoce es que este tipo de cáncer está al mismo nivel de agresivo que el de mama o de pulmón.

El Doctor Pedro Rodríguez, Dermatólogo, especialista en Oncología en el Hospital Ruber Internacional y Clínica Dermatológica Internacional, da las claves para detectar un cáncer de este tipo y explica los nuevos tratamientos.

Cómo autoexplorarnos si padecemos cáncer de piel

Según comenta el doctor, no somos conscientes de que una pequeña mancha en la piel pueda significar metástasis. Y por muchas campañas de concienciación, la población aún no tiene interiorizado la importancia de la autoexploración de la piel y que no es aconsejable exponerse al sol de manera continuada.

Hay dos factores determinantes: la genética y el sol, y en especial, tomar el sol con imprudencia y exponerse durante largas horas. Como explica el Doctor, muchas mujeres siguen dándose rayos ultravioleta en cabinas, y a pesar de que se protegen cuando toman el sol, se queman, y la quemadura es el problema.

Continúa explicando cómo identificar este cáncer, y es que hay que prestar atención a la regla del A,B,C,D,E,F cuando nos aparece una mancha por pequeña que sea:

Asimetría

Borde irregular

Colores

Diámetro grande

grande Evolución del tamaño, la forma

del tamaño, la forma Fea, apariencia rara, fea.

De esta forma, sabremos cuándo una mancha es peligrosa, ya que se manifiesta con estas características.

El Doctor Pedro Rodríguez expone que hay diferentes tipos de cáncer según la peligrosidad, y esto es el cáncer de piel no melanoma; y el melanoma, que es más agresivo y con mayor mortalidad, puesto que puede dar metástasis más rápido.

Somos unos de los países con menor incidencia de este tipo de cáncer, pero en estos últimos añosha crecido la tasa, en especial este cáncer lo padecen mujeres entre 20 y 40 años, y mientras en mujeres se desarrolla en las piernas, en los hombres en el tronco.

El tratamiento se basa primero en una cirugía y después en sesiones de radioterapia o inmunoterapia.

La clave no está en dejar de exponerse al sol, sino en evitar las quemaduras, ya que "La piel tiene memoria, y cuantas más quemaduras acumules, puede aparecer un cáncer en 20 años".

La crema solar es fundamental para los días de sol, ya estemos en playa, montaña o dando un paseo por la ciudad.



¿Realmente la protección solar tiene caducidad?

Lo más lógico es que nos sobre crema de un año para otro, y los fabricantes aconsejan que no se guarden y se usen al año siguiente porque habrá perdido su efecto contra los rayos UV. Pero siempre queda la duda de si esto es cierto.

"Es muy comprensible que queramos ahorrar y aprovecharlo para el año siguiente, pero los filtros se van degradando con el tiempo y merece la pena renovarlos anualmente”, asegura el doctor Herranz.

Si siguiéramos los consejos de los dermatólogos y de la cantidad de crema que hay que ponerse“cada uno de nosotros gastaría más de un litro y medio a lo largo de todo el verano” explica el doctor.

Audio





¿Cómo debemos protegernos del sol?

Existen varios tipos de cáncer de piel y entre ellos destacan los melanomas y los carcinomas cutáneos. En ambos tipos, el principal factor de riesgo implicado en su aparición son las radiaciones solares, que son capaces de producir mutaciones en el material genético (ADN) de las distintas células que componen la piel e impedir su reparación, iniciándose así el proceso de la carcinogénesis o formación de un cáncer.

En COPE te damos consejos sobre cómo protegernos ante el sol, ya que es beneficioso porque nos aporta vitamina D, pero puede ser muy perjudicial.