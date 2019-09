¿Sabes qué hacer si vas en coche y te arrastra una riada?

La gota fría que vive estos días sudeste de la Península se ha cobrado la vida de tres personas. Las dos primeras víctimas, este mismo jueves cuando dos hermanos que circulaban en su coche fueron sorprendidos por una tromba de agua que les arrastró. El tercer fallecido es un hombre que ha muerto este viernes en Almería al quedar atrapado con su vehículo en un túnel.

Hay que tener en cuenta que cuando se acumulan unos 20 ó 30 centímetros de agua, a la altura de media rueda, el vehículo ya no circula correctamente y se puede empezar a desplazar sin rumbo. Es el momento de detener el coche, bajarse y dirigirnos a un lugar alto. Eso sí, nunca debajo de un puente o en zonas bajas.

Si nos sorprende un caudal conduciendo y nos arrastra la corriente, hay que tratar de abandonar el vehículo. Para conseguirlo, según advierte la DGT en un vídeo, se puede salir por la puerta, -teniendo en cuenta que no se podrá abrir hasta que no se iguale la presión con el exterior-, desencajando el parabrisas con un golpe, o bien por la ventanilla rompiéndola con un objeto punzante.

Acto seguiro hay que subirse al techo del coche y si nos arrastra la riada, tratar de nadar hacia la orilla, siempre a favor de la corriente.

¿Sabrías qué hacer si te sorprende una #riada ? Con 40 cm de profundidad ya hay muchas posibilidades de que un vehículo se vea arrastrado por el agua. No te arriesgues, no atravieses zonas inundadas. #SeguridadVial #DGT pic.twitter.com/9a8KravV6c

En cuaquier caso Protección Civil avisa de que ante situaciones climáticas adversas no hay que utilizar el vehículo en zonas inundables y que se debe transitar por vías principales.

En caso de inundaciones��

*No estacione en cauces secos, ni a la orilla de ríos. Aléjese de ríos, torrentes y zonas bajas, para evitar ser sorprendido por crecidas o riadas

*No circular por zonas que puedan verse afectadas y no atravesar los tramos inundados

*Manténgase informado pic.twitter.com/rqiWMqbirU