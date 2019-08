7 remedios caseros para evitar pelarte si te has quemado en la playa

El verano es la época del año en la que más tenemos que cuidar nuestra piel. Es muy importante que la mantengamos hidratada y que utilicemos crema solar para evitar quemaduras que puedan derivar en peores consecuencias. La primera de ellas: pelarse.

Y, ¿qué podemos hacer si nuestra piel se está pelando?

En el caso de que no hayamos tomado las medidas de precaución pertinentes cuando nos exponemos al sol, o tengamos una piel muy sensible que no puede estar ni cinco minutos al sol sin quemarse, podemos seguir estos consejos para que la piel no se escame.

Hidratación

Lo más importante cuando te has quemado es hidratarte de inmediato. Lo que ocurre cuando nos quemamos es que una serie de células se desprenden de nuestra piel provocando que ésta se fracture. Para que no ocurra, debemos beber entre 8 y 10 vasos de agua al día.

Bajar el nivel de temperatura de nuestra piel

Para ello podemos aplicar gasas empapadas en agua fría en la zona quemada o darnos una ducha de agua muy fría, lo más fría que podamos.

Aloe Vera

El aloe vera es muy bueno para las cicatrices y, por tanto, también para las quemaduras. Podemos escoger un producto que tenga textura gel y que sea ligero. Una buena opción es meter ese mismo producto durante un tiempo en la nevera y aplicarlo cuando esté un poco frío.

Cambia la dieta

Añade a tu dieta pepino o alimentos abundantes en vitamina E y en agua, productos cítricos con vitamina C como la naranja, el limón o el vinagre de manzana, ya que el vinagre previene la aparición de ampollas y la descamación de la piel y, sobre todo, alivia el dolor.

Crema nutritiva

También debe ser una crema ligera, que nutra tu piel, no que la esconda. Una crema que sea de rápida absorción.

Lo que debes evitar

En primer lugar, olvida rascarte con las uñas en la zona quemada. Evita también los geles que contengan alcohol y no uses sales de baño ni aceites aromáticos.

Por supuesto, evita tomar el sol durante unos días para que no empeore el aspecto de tu piel.

Manzanilla

La manzanilla es una planta medicinal con efecto calmante, perfecta para aliviar el dolor y el picor de las quemaduras. Se puede tomar fría o aplicarla a toques con una gasa o un algodón en las zonas más perjudicadas por el sol.