Recetas de cocina para el aislamiento: Palometa en salsa

En esta nueva entrega de 'Recetas de cocina para el asilamiento'Pilar Fernández, directora de Comunicación del Grupo COPE, nos enseña a preparar palometas en salsa, "entre salsa verde y salsa de tomate". Nuestra cocinera favorita nos propone esta comida que ella considera que es "muy rica" y que además "habitualmente seguro que no coméis". A pesar de que la salsa verde en los pescados es una de las más conocidas, Fernández no se atreve a asegurar que esta lo sea porque "es más bien naranjita" al llevar tomate también.

Los ingredientes que necesitamos para su preparación son:

Palometa en filetes

Cebolla

Ajo

Perejil

Fumet de pescado

Vino blanco

Tomate

Lo primero que se hace es el fumet, que es un fondo blanco o caldo concentrado hecho a base de pescado. En este caso se prepara cociendo en una cazuela las espinas de la palometa y la cabeza con un poco de agua, una vez cocido durante unos minutos, se cuela y se reserva este caldo que después utilizaremos.

El siguiente paso es picar la cebolla y el ajo, y echarlos a sofreír lentamente en una cacerola. Mientras tanto, en una sartén con un poco de aceite se fríe la palometa una vez la hemos enharinado. A la cebolla y al ajo se le añadiría el tomate natural y cuando esté "más o menos hecho" se pone el vino blanco. Una vez evaporado el vino, se incluye la palometa, se cubre con el fumet y se deja cocer unos minutos. Por último, tan solo tendríamos que espolvorear un poco de perejil y ya estaría listo para comer.

Si estás cansado de comer siempre lo mismo, de no saber qué preparar de menú cada día, no dudes en navegar buscando las 'Recetas de cocina para el aislamiento' tanto en la web de cope.es como en cadena100.es . Podrás encontrar, entre muchas otras recetas, cómo hacer unas estupendo pisto manchego, degustar una deliciosa ensalada de judias verdes con langostinos o probar esos muslitos de pollo asados que hace tanto que no comes.