La verdadera razón por la que el aceite de oliva ha subido tanto de precio en España: lo explica un agricultor

El aceite de oliva virgen extra siempre ha sido un alimento esencial para nuestra dieta por sus beneficios, de ahí, a que siempre se le haya conocido como oro líquido, pero ahora esto último también tiene que ver con el elevado precio que tiene. Su coste ha ascendido y se encuentra entre los 8,5 y 10 euros el litro. Con este precio los supermercados se han movido y han puesto alarmas a las botellas, como las que contienen alcochol para evitar que los roben.

Hace unos días analizábamos en 'La Tarde' este asunto con el director de Agropopular, César Lumbreras, y explicaba que el precio del aceite de oliva virgen extrase ha encarecido en agosto un 52% más que en el de 2022 y achacaba el motivo a los períodos de sequía y calor que hemos pasado, "eso hizo que la producción de esta campaña, que empezó en octubre del año pasado y que terminó en enero y febrero de este año, bajase a la mitad, de 1.400.000 toneladas a en torno a 650.000. Y este año, con la sequía y ola de calor, se llevó por delante la flor del olivo y entonces, no hay aceituna".

Con la subida del precio, muchos consumidores están buscando soluciones y sustiyendo el aceite por otros alimentos. Esto, en las redes sociales no ha pasado desapercibido y muchos usuarios se han aventurado a explicar cuáles podrían ser los motivos de por qué está tan elevado.

Uno de ellos ha sido @dante_pitbull88. En el vídeo que ha publicado se puede apreciar a este usuario mostrando cinco garrafas de aceite y explicando que esa cantidad es el total de la producción de aceite en un año natural en España. Al mismo tiempo se fraccionan en tres de la actual campaña y dos, que son subsistencias del año pasado.

¿Por qué ha subido?

Durante este año la sequía ha contribuido a que el ejercicio sea malo en producción, el usuario explicaba en su cuenta de Tik Tok que que "no tenemos existencias,no tenemos campaña normal y entonces,tenemos una campaña corta de una garrafa y media en vez de una de cinco, explicaba este agricultor. Sí que hay motivos para que suba porque con cinco garrafas podemos tener precios más baratos, pero con garrafa y media no".

Además, el agricultor espera que el año que viene haya nuevas subidas de los precios del aceite de oliva si la sequía y el calor siguen estando presentes y las reservas de aceite siguen reduciéndose, señalaba que "Cuando no hay sardinas, suben, igual que los percebes cuando no hay. Esto es un producto limitado a pocos países y a condiciones climáticas concretas. Normal que se saque más beneficio".

¿Se complica su venta?

El hecho de que esté por las nubes el precio del aceite, puede hacer pensar que que su venta sea complicada de cara al futuro, sin embargo, @dante_pitbull88 señalaba en su vídeo que no se va a complicar su venta porque serán las personas con un mayor poder económico las que se harán con el aceite que queda.