En España disfrutamos yendo a los bares. Pasamos buenos ratos, compartimos momentos especiales con nuestros familiares y amigos y, por ende, se han convertido en nuestro lugar de encuentro y reencuentro.

Y lo hacemos siempre con una bebida, del tipo que sea, y muchas veces una tapa de comida. Tapas que, prácticamente en todo nuestro país, son considerados un mero aperitivo gratuito, cortesía de la casa, para acompañar esa bebida. Normalmente, son patatas fritas o aceitunas, o es al menos a lo que históricamente hemos estado acostumbrados. No obstante, hay bares y restaurantes que optan por otro tipo de acompañamientos algo más elaborados. No obstante, hay clientes que no siempre están satisfechos, pese a tratarse, repetimos, de una tapa o aperitivo gratuito.





Se queja por la cantidad de comida en una tapa y el dueño del restaurante le deja sin palabras

Esto es lo que le ha ocurrido al restaurante Tempus Fugit. Gracias a la cuenta de X @SoyCamarero, que asegura que "hasta la cortesía te la reseñan, hay que tener jeta", hemos conocido la reseña de un cliente, que tildaba las tapas como "ridículas". De hecho, esta cuenta de X escribía "hasta la cortesía te la reseñan, hay que tener jeta".

"¿Patatas a lo pobre o patata pobre?", se preguntaba. Esta reseña iba acompañada de una estrella y agregaba: "Qué decepción".

Una reseña que el propietario del restaurante no ha pasado por alto y quiso dejar clara su posición.





"¡Hola! Sentimos mucho su decepción por la tapa (que no ración) de patatas a lo pobre con huevo y chistorra como aperitivo gratuito que ofrece esta casa, precisamente una de las mejor valoradas", escribe el propietario, ya dejando claro que se trataba, insiste, en una tapa gratuita.

"Quizás hoy no fuera un buen día y su tapa en concreto no estuviera a la altura del trabajo y calidad de esta casa. Hay mucho trabajo y esfuerzo detrás de nuestros empleados por complacer en lo mejor a nuestros clientes, hoy al parecer para usted no estuvimos a su altura y le pedimos disculpas", aclaran desde este restaurante. Seguidamente, piden al cliente que vuelva para repetir la experiencia.

"Le animamos a que repita y poder juzgarnos mejor, probando también nuestra apreciada carta de cocina, que es bien valorada por nuestros clientes", le dice, con un claro tono sarcástico. "Un saludo y, de nuevo, disculpe su no buena experiencia con nuestro aperitivo gratuito", insiste y concluye.





Críticas en redes sociales por la reseña

El mensaje acumula 57 retuits y casi 600 'me gusta'. Las respuestas no se han hecho esperar y los usuarios de la red social X han crticiado duramte la reseña de este cliente.

"Una "persona" con solo una reseña y escribe eso. Hay que ser despreciable. Evidentemente, fue a intentar hacer daño y siempre desde el anonimato", se queja un usuario.

Otro elaboraba su propia teoría: "Es muy raro que alguien se moleste en escribir para criticar lo que le ha parecido un pintxo gratuito, uno critica algo de más entidad y porque le cuesta dinero. Esto es algo personal para querer perjudicarle, pero el hostelero le contesta chapeau. Ni caso", asegura.





"¿Le habréis cobrado las bebidas, ¿no?", "qué falta de respeto" o "cuando en toda España las tapas sean de pago, esta gentuza dejará de llorar y pagará gustosamente", aseguran otros usuarios.