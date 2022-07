¿Qué significa realmente que una crema tenga SPF 50?

Ya sabemos la importancia de cuidar y proteger nuestra piel frente a los rayos del sol. Una exposición solar prolongada sin protección solar o sin la protección adecuada, es causa de envejecimiento prematuro de la piel, quemaduras de diversos grados, cáncer de piel y diversos trastornos cutáneos, entre otros muchos riesgos.

Aunque deberíamos utilizarlo todos los días, cada vez estamos más concienciados de que el protector solar no puede faltar en nuestra maleta de vacaciones. Pero realmente, ¿cuánto sabemos de él?





¿Qué significa SPF ?¿Qué indica una crema por ejemplo con SPF 50?

SPF, Sun Protector Factor o factor de Protección Solar, es el tiempo máximo que podemos estar expuestos al sol sin quemarnos.

Si por ejemplo nuestra piel podría estar 10 minutos expuesta al sol sin quemarse y nuestra crema solar es SPF 50, podríamos estar 500 minutos de exposición solar segura a lo largo del día. Siempre que apliquemos la crema solar correctamente en cantidad y frecuencia.









¿Una crema con SPF 100 protege el doble que una con SPF 50?

Según una encuesta reciente de la Academia Estadounidense de Dermatología, el 67% cree erróneamente que el protector solar de FPS 30 ofrece el doble de protección que el de FPS 15.

Cualquier SPF mayor de 50 solo protege un 98,5%, mientras que un SPF 50 protege un 98%; la diferencia es mínima. En resumen, los factores de protección por encima de 50 no aumentan la protección frente a la radiación UV.





¿Suman los factores de protección solar?

Es decir, si me aplico una crema SPF 30 y luego añadimos una BB crema de SPF 20, no conseguiremos un SPF de 50, es decir no son acumulativos, estaremos protegidos con la protección más alta.





¿Puedo utilizar la crema del año pasado?

Debemos revisar siempre la fecha de caducidad, pero es muy posible que ese protector solar no nos esté protegiendo correctamente, ya que habrá perdido los conservantes y sus filtros se hayan degradado. Probablemente, las condiciones térmicas donde la hayamos guardado no hayan sido las idóneas, algo que tampoco ayuda en su conservación.





¿Qué cantidad debemos utilizar?

La recomendación es utilizar 2 mg de producto por cada centímetro cuadrado de piel, lo que significa ser bastante generosos con la crema.

¿Qué cantidad de protección solar debemos aplicar?









¿Cuándo debemos aplicar la crema solar?

Según los dermatólogos esta debe aplicarse 15 o 30 minutos antes de la exposición solar, ya que los filtros solares deben ser absorbidos por las capas más profundas de la piel.





¿Podemos utilizar el mismo protector solar en la cara que en el cuerpo?

Algunos productos están formulados para ello, pero farmacéuticos y dermatólogos recomiendan usar productos diferentes y específicos. Las texturas de los solares corporales son más densas y nutritivas y en el rostro pueden resultar incómodos y producir brillos indeseados.

En spray, en roll-on, en crema, en stick... en cualquiera de sus modalidades, pero nunca debemos olvidarnos de él, ni de aplicarlo correctamente para estar correctamente protegidos frente a los efectos dañinos del sol.