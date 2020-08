¿Qué medidas son imprescindibles para una vuelta al cole segura?

A tan solo unas semanas de la vuelta a las aulas, y de momento seguimos sin saber que pasará en la mayor parte del país. Maestros, familias, alumnos y personal no docente, están pendientes de la evolución de los datos de la pandemia para ver cuales son los siguientes pasos a dar de cara a septiembre.

“El curso escolar debe comenzar, por ellos, los niños y las niñas necesitan ir al colegio, ya no solo para aprender conocimientos si no para relacionarse, ya que hay muchos niños que solo se sociabilizan en los colegios” “Por otro lado, hay que ofrecer facilidades para las familias que trabajan, hay muchas personas que no pueden teletrabajar o que vuelven a las oficinas a partir de septiembre”, señala la maestra Pilu Hernandez Dopico que ofrece algunas medidas imprescindibles para una vuelta al cole segura teniendo en cuenta las medidas de higiene y seguridad establecidas:

1. Facilitar a los centros recursos de limpieza: gel hidroalcohólico y personal de limpieza, con objeto de que cada hora los servicios se limpien. Dotar de gel hidroalcohólico a cada unidad escolar / clase.

2. Higienizar las clases durante los periodos de recreo y los centros completos durante el fin de semana.

3. Expandir las clases: ubicar a los alumnos garantizando que la distancia de ellos es la máxima posible. Posibilidad de Instalación de aulas provisionales.

4. Contratación de más profesores para permitir que se puedan crear grupos reducidos que tengan carácter de burbuja en primaria e infantil con un único profesor.

5. Itinerarios diferenciados de entrada y salida del centro.

6. Incrementar los recursos tecnológicos del centro: tablets, ordenadores, plataformas… Editar guías de utilización de recursos tecnológicos para el profesorado que incluya tutoriales.

7. Especialmente para los cursos de infantil y primaria, establecer turnos diferenciados de comedor para los centros que no tengan jornada continuada.

8. Dotación de personal de enfermería en cada centro escolar que coordine un plan anti COVID-19 en el centro.

9. Comenzar las clases con recordatorios y formaciones sobre las normas y medidas establecidas adaptados a cada edad/curso..

10. Personalizar los materiales en infantil y primaria para evitar contactos indirectos. Evitar en la medida de lo posible el uso de material compartido en las actividades de educación física y en todo caso higinizarlo de forma constante.

11. Mantener las ventanas abiertas siempre que sea posible. En el caso de no resultar posible, airearla cada hora.

12. En el caso de que sea necesario, higienizar el transporte escolar aisuduamente y reducir el número de viajeros, aumentando el número de rutas.

La educadora recuerda que los niños con necesidades educativas especiales "no pueden cumplir con la distancia de seguridad porque necesitan de maestros, fisioterapeutas, por lo que es necesario determinar un plan especial para este colectivo".