Lo que ha encontrado un usuario de TikTok de 'La Sociedad de la Nieve' que se ha hecho viral: "¿Qué?"

No hay dudas de que es la película del momento, y no es para menos. Sabemos que ha sido nominada por partida doble a los Oscar y que es bien posible que se lleve al, menos, uno. Te hablamos de La Sociedad de la Nieve, esa película de Juan Antonio Bayona que relata la angustiosa supervivencia de la tragedia de Los Andes.

No vamos a deternos en el argumento, ni en las curiosidades que encierra la película, porque podríamos estar horas, sino en una de las cosas que más nos han llamado la atención. Y no, no tiene nada que ver con el rodaje ni con el filme en sí...Si no con el lugar que utilizaron para los exteriores.

Se rodó en Sierra Nevada, y ahora un usuario de TikTok, ha hecho un descubrimiento mientras esquiaba fuera de pista en esa estación de esquí. Tiene mucho que ver con la película, porque mientras iba esquiando, se encontró con el fuselaje del avión estrellado utilizado para rodar la película.

Claro, ponte en situación, esto fue hace dos años, cuando se rodaba la película, por lo que este esquiador no tenía ni idea de qué se trataba. Por eso mismo, decidió dejar los esquís a un lado, y adentrarse en el avión.

Así, vio que estaba maltrecho, desgajado, que no daba crédito a lo que veía. Lo peor fue cuando llegó a la cabina del piloto y vio cómo dos personas (el piloto y copiloto) estaban sobre la mesa de mando totalmente ensangrentados. Por supuesto, se trataba de muñecos, pero daba muy mal rollo.

"¿Qué narices?" decía este usuario, al ver a esos dos muñecos. Sea como sea, desde las redes sociales de Sierra Nevada, han aclarado que se trata de un vídeo de hace dos años, cuando se rodó la película, y que el fuselaje fue retirado cuando acabó el rodaje.

Bayona y Roberto Canessa cuentan los secretos de "La sociedad de la nieve"

Este lunes, Juanma Castaño entrevistó a Juan Antonio Bayona, el director de la película del momento "La sociedad de la nieve". Este trabajo cuenta el accidente de avión que sufrió un equipo de rugby uruguayo en Los Andes, cuando viajaban hasta Chile. Bayona contó en El Partidazo de COPE cómo comenzó la idea de crear esta película, la emoción que crea en los que la ven y qué espera recibir en los Oscar.

¿Sabes de deporte?: “Me he tenido que poner las pilas para saber cómo se juega al rugby, era importante situar la película en el mundo del deporte y ver la diferencia entre Numa, que era futbolista, y el equipo de rugby”

La audiencia de la película: “En salas de cine debe rondar los 350.000 espectadores, estrenada solo en 100 salas. Yo suelo estrenar en 400. En Netflix tuvo 30 millones de visionados en cuatro días, con lo que la habrán visto unos 70 millones de personas”

Roberto Canessa, protagonista de la película y del accidente

¿Cómo ha sentado la película en Uruguay?: "Me explota el teléfono de la gente que me dice que le ha gustado, que ve lo que realmente pasamos. Se confirma la teoría de Darwin, del que no se adapta, no sobrevive".

¿Cuántos kilómetros hicisteis?: "Unos 50 km en subidas y bajadas y 30 kilos menos de peso y sin conocimiento de montaña. Lo importante está en la pasión, en el sentimiento, que es lo que te lleva a llorar pero no dejar de caminar".





¿Pudo subir a un avión normal o ir a la nieve?: "Si te digo que te vas a morir, ¿Qué harías?. Lo importante es si tienes una razón para hacerlo. Jota puso en la pantalla un experimento de comportamiento humano con el que la gente se identifica".