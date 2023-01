Un profesor se hace viral por el motivo por el que no pregunta a los niños qué les han traído los Reyes Magos

Sin duda, la noche de Reyes es esperada con ilusión por todos, especialmente por los más pequeños de la casa. Después de haber visto la cabalgata, se van a la cama con los nervios por ver qué recibirán al día siguiente de los Magos de Oriente. Una emoción que se multiplica cuando los Reyes Magos han acertado y han dejado los regalos que les habían pedido en la carta.

Justo hoy que miles de niños han vuelto a la rutina de las clases después de las vacaciones de Navidad y seguramente de haber disfrutado de esos regalos, seguro que la pregunta estrella entre ellos ha sido "¿y a ti que te han traído los Reyes?". Incluso los profesores habrán aprovechado para ponerse al día con sus alumnos y les habrán preguntado. Pero puede que la respuesta no siempre sea la esperada. Debido a la situación económica actual, marcada por la inflación y la subida generalizada de precios, habrá habido casas en las que los juguetes habrán escaseado este año. O también puede que haya familias que, por razones culturales o sociales, decidan no darse regalos en estas fechas.

"Fue la última vez"

Por esta razón, hay docentes que prefieren evitar este tipo de conversaciones en el aula y no preguntar por los regalos de Navidad o Reyes, como ha comentado un profesor en Twitter. Su comentario en esta red social ha terminado haciéndose viral estos días y ha abierto un debate con opiniones de todo tipo.

"Hace muchos años, al principio de dedicarme a la docencia, solía preguntar a los niños qué les habían traído los Reyes", escribe desde la cuenta llamada "director saturado". "Hasta que un año, un niño me contestó que nada. Entonces lo comprendí. Fue la última vez", ha confesado el profesor.





El tweet ya lleva más de 7.000 'me gusta', con opiniones y reacciones de todo tipo. En su gran mayoría, han sido respuestas que apoyan a este profesor y aplauden su decisión, pero a algún tuitero no le ha parecido muy buena idea. "Triste, pero, ¿los demás no tienen derecho a contar algo que les hace tantísima ilusión?", le preguntaba un usuario a este profesor, que respondía lo siguiente: "Creo que entre ellos se pueden contar lo que quieran, es más, seguro que lo hacen. Exponerlo, ya no", ha opinado.

Muchos docentes se han sentido muy identificados con la situación descrita por este "director saturado" y también han compartido sus experiencias. "Yo he cambiado la pregunta a... ¿Os han traído algo los Reyes?", ha comentado una profesora. "Porque no es obligatorio que traigan algo. Y muchas veces digo que a mí no me han traído nada. Yo ya sé a quién sí y a quién no, pero tampoco quiero hacer de ello un tabú ni quitar a otros niños de poder contarlo".