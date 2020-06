¿Por qué a unos hombres les crece la barba y a otros no?

El bello facial es una de las características masculinas por antonomasia, pues sirve para diferenciar a los hombres de las mujeres. La principal razón por la que los hombres tienen barba y bigote y las mujeres no, es de tipo bioquímico.

En concreto, la responsable es una hormona relacionada con el comportamiento sexual que se produce a partir de la testosterona, y que también es responsable de la alopecia masculina, que recibe el nombre de dihidrotestosterona. El crecimiento de la barba empieza en la pubertad y la velocidad a la que crece y la forma y color que adopta depende de las características genéticas de cada individuo.

En el caso de las mujeres, su nivel de DHT es tan bajo que, generalmente, no provoca ni la aparición de vello facial ni alopecia.

EL MITO DE AFEITARSE PARA QUE CREZCA LA BARBA

En general, la mayoría de los hombres tienen el mismo nivel de esta hormona, por lo que la capacidad de que crezca una barba espesa no tiene nada que ver con la virilidad.

La razón por la que a algunos hombres les crece la barba más fuerte, densa o gruesa que a otros se debe a los folículos pilosos, la parte de la piel que da crecimiento al cabello al concentrar células madre. Algunos folículos tienen receptores tan sensibles que estimulan el crecimiento del cabello. Por tanto, a más folículos pilosos mayores posibilidades de tener una barba más densa y más gruesa que los que cuentan con menos folículos.

No obstante, afeitarse más a menudo no es una de las soluciones para tener una barba poblada como muchas veces se piensa. Eso es un mito.Cuando alguien se está afeitando está cortando el pelo de la superficie de la piel, y lo que está controlando el crecimiento del cabello ocurre en zonas mucho más profundas de la piel. Por tanto, no tiene ningún impacto afeitarse más a menudo en el crecimiento de la barba.