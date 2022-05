"¿Por qué a mí?": Las 'patatas bravas' que indignan a las redes

Una cerveza acompañada de una buena tapa es ya una especie de ritual en nuestro país. Ya sabemos que España es uno de los países donde más cerveza se toma. Lo hacemos a menudo, ya sea con amigos o familiares, y aprovechamos cualquier excusa para poder hacerlo. Si además podemos acompañarlo de una buena tapa o unas raciones, podríamos decir que se trata de una consumición prácticamente redonda.





O eso podríamos decir si la comida que nos pongan sobre la mesa es medianamente aceptable. No puede decir esto este usuario de Twitter, que ha compartido en su perfil las "patatas bravas" que le sirvieron a modo de ración en un bar. La indignación, como no pudo ser de otra forma, se hizo notar de inmediato.

"Esto no puede estar pasando, otra vez no", escribía este usuario. "5,20€ esta mierda, supuestamente "bravas". ¿Pero por qué a mí?", agregó. Adjunta había una fotografía de una cazuela de patatas onduladas con varias salsas por encima.





Desde luego, un plato que muy lejos queda de las típicas patatas bravas a las que estamos habituados. En cualquier caso, el usuario quiso responder después a su propio mensaje, en el que explicaba que el afectado había sido uno de sus amigos. "Reíros de él, por favor, no de mí", aseguró.

Como no podía ser de otra forma, las redes sociales han viralizado la fotografía de estas "patatas bravas" y han aprovechado la ocasión para responder con contundencia. "¿Eso ha sido en Valencia? Porque a mí me las pusieron así allí", escribió un usuario.





"Te juro que me levanto y pido la hoja de reclamaciones", agregó otra. A su vez, otra chica quiso responder a este mensaje asegurando que "ni la pido, me levanto y me voy".





La española que pidió cerveza con limón en Portugal

Un caso similar pudo vivir esta española en Portugal, cuando pidió una cerveza con limón. Lo que no esperaba es que, literalmente, le sirvieran una cerveza con limón.





"Pues nos hemos pedido una cerveza con limón en Portugal y la camarera nos ha aparecido con esto", ha escrito la usuaria de Twitter. En la fotografía se puede apreciar, sobre la mesa de una terraza, una sencilla copa de cerveza. Aparte, y sobre un plato pequeño, una rodaja de limón.





La fotografía, como no podía ser de otra forma, se hizo completamente viral y se llenó de mensajes de usuarios que quisieron compartir también sus anécdotas. "A mí ayer por lo menos me lo echaron dentro", compartió otro a modo de respuesta. En la fotografía, una cerveza con una rodaja de limón en el interior.