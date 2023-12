Pide una reunión "extraordinaria" de vecinos en Barcelona y la primera petición los deja boquiabiertos

Si eres de los que ha visto series como Aquí no hay quien viva o La que se avecina, seguro que te ha arrancado una carcajada cuando has visto cómo eran las reuniones de vecinos. No es para menos porque, aunque estén guionizadas, lo cierto es que se parecen, de una forma hiperbólica, a lo que pasa en la realidad.

Y es que si has estado en una de las reuniones de tu comunidad de vecinos, habrás visto que hay diversidad de opiniones, que hay quien habla más alto que otro, y quien siempre dice que no a todo. Esa es la realidad de las juntas pero, a veces, por una vez, todos van a una. Y es lo que ha pasado en esta comunidad de vecinos de Barcelona.

Ahí, uno de los vecinos, ha pedido una junta "extraordinaria" para tomar una decisión unilateral que afecta a uno de los vecinos. La ha recuperado esa nota la cuenta de x (antiguo Twitter) de @LiosDeVecinos:

"Orden: consulta a su comunidad para cesar al presidente de la cuarta comunidad" decía la primera petición de este vecino. A continuación, se dedicaba a exponer los motivos:

"Expiración de su cargo e incapacidad manifiesta para realizar sus funciones como presidente" rezaba la nota. Una de las peticiones que ha dejado boquiabiertos a todos, y no es para menos.

Crea un grupo de WhatsApp para sus vecinos y acaba con un premio

¿Sabías que en uno de esos grupos puede haber más de mil personas? Si no nos crees, pregúntaselo a Jordi Ferré, que es todo un experto. Y no, no por crear grupos de WhatsApp de por sí, sino porque el hecho de hacerlo, le ha valido un premio.

Y es que Jordi ha sido elebido como "el mejor vecino de España". Es de Carabanchel, tiene 55 años, y todo comenzó cuando le nominaron a través de una aplicación, fruto de su buena relación con sus vecinos, a los que siempre está dispuesto a ayudar.

"Dijeron que se iba a hacer este premio y una vecina de mi barrio me dijo que me habían nominado, no le di ninguna importancia, a la semana siguiente me dijo una trabajadora que salí como uno de los tres finalistas como el vecino más solidario de España y me quedé muy sorprendido" expresaba en Fin de Semana.





¿La razón? Porque no esperaba que nadie le votase y menos que saliese elegido. Pero, ¿por qué quisieron nominarle como el mejor de los vecinos? Es lo que cuenta él mismo en el programa.

Y es que el trabajo que hace es verdaderamente encomiable. Él mismo asegura que lo que le gusta es "ayudar, da igual si eres mi vecino o no, de clase alta o baja...Yo quiero ayudarte sin esperar nada a cambio. Y va más allá de prestar un huevo o un litro de leche" decía.

Tanto, que creó un grupo de WhatsApp con el resto de sus vecinos de Carabanchel para conocerse y charlar. Lo que él no esperaba es que eso le resportase un premio por lo que consiguió.

El detalle de ayudar al resto de sus vecinos

Él mismo avisaba de que buscar trabajo para todos sus vecinos y aquellos que están en el grupo no es tarea fácil y, de hecho, asegura que le lleva gran parte de su día. "Yo miro y dedico mucho tiempo a buscar ofertas de trabajo para ayudarles, luego hay gente que me pide otras cosas y también les dedico tiempo" decía.

Poco a poco, la cosa fue creciendo y terminaron conociéndose en persona. "Nos juntamos y nos presentamos en círculo y decimos en qué somos bueno trabajando, si uno encuentra trabajo, se queda con el CV y contacto de los otros que se han reunido para llamarles cuando necesiten" decía.

"Nada más hacer la primera reunión el año pasado, un chico dijo que gracias a una de las ofertas que puse hoy estaba trabajando como carpintero" sentenciaba con alegría.