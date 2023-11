La extraña propuesta de un joven de Barcelona por la que todos sus vecinos se han echado encima: "Sin cultura"

Lo decimos muchas veces pero, en este caso, porque es verdad. Vivir en una comunidad de vecinos puede ser más surrealista que cualquier capítulo de Aquí no hay quien viva. Porque sí, estar entre vecinos no es nada sencillo, es posible que las personas que viven puerta con puerta contigo sean unas maleducadas, o hagan ruido excesivo, o sean impertinentes.

Vecinos, como personas, hay de todo, pero algunos fastidian más que otros. Y si no, que se lo digan a estos vecinos de una comunidad de Barcelona. Y es que todo surgió cuando uno de ellos puso una nota en el rellano que ha encendido al resto de vecinos. La ha recopilado en X (el antiguo Twitter) la cuenta @LiosdeVecinos:

Mientras tanto en una comunidad de Barcelona… pic.twitter.com/tOJer0xRQP — Líos de Vecinos ?? (@LiosdeVecinos) November 25, 2023

"Todos somos conscientes de la suciedad que ha cada día en nuestro edificio y creo que deberíamos hacer algo al respecto. Si bien es cierto que el servicio de limpieza es muy escaso, podemos colaborar siendo más cuidadosos con las bolsas de basura y procurando no ensuciar los espacios públicos" expresaba.

Lo que él no esperaba era que todos sus vecinos le escribieran una respuesta a continuación que no le dejaría idiferente. "¿Viven animales o gente sin cultura en esta comunidad? Vasos de Redbull, toppings de pizza, semillas de girasol...Y sus bolsas de basura llenas no pertenecen a las zonas comunes. ¡Sean civilizados!" escribía uno de ellos.

Enseguida, otro escribió una nota debajo. "Son unos mensajes demasiado correctos para lo que deberíamos poner" rezaba la siguiente nota. Una nota que iba enlazada con unos memes del resto de vecinos que les encantaba ver cómo se había desatado la guerra.

El surrealista lugar donde han puesto un restaurante

Aunque su diseño es bien conocido y lo distingues a metros de distancia, lo cierto es que algunos se ponen en los sitios más surrealistas, y es lo que ha ocurrido en Plasencia. Allí han puesto un restaurante de comida rápida en un sitio bien pintoresco. Lo ha recopilado Juan Fernández en su cuenta de X (el antiguo Twitter).

USA could never pic.twitter.com/M1piDuHuEq — Juan Fernández ? (@Castiradio) November 18, 2023

"Estados Unidos nunca podría" decía en su tuit en inglés. Enseguida, se ha llenado de miles de likes y comentarios que apuntaban a que solo se puede ver un restaurante así en medio del ayuntamiento en España. A su vez, los usuarios respondían con distintas fotos de lugares a lo largo y ancho de nuestro país donde había ocurrido algo similar.

La respuesta de un propietario de un restaurante a un cliente

Y es que, ¿a quién no le apetecería tomarse un refresco bien frío mientras disfrutas del sol? Es lo que pensó este hombre en Benidorm, que decidió ir con su familia a un restaurante que ponían bien en Internet.

Era un restaurante que no admitía reservas y que iban entrando por orden de llegada, lo que hizo que, finalmente, no pudiera entrar a comer a aquel restaurante. En plena desesperación, decidió poner una reseña en el restaurante en el apartado de Google y, lo que no esperaba, era lo que le respondió el propietario.

Una respuesta que ha subido a X (el antiguo Twitter) la cuenta de @SoyCamarero, y que ha tenido miles de 'likes'.





"Pedimos una mesa una semana antes y dentro del restaurante, porque íbamos con un bebé y un carro. Pues no, ni mesa dentro ni nada. Cogen gente sin reserva y tú llegas y no hay mesa, no lo recomiendo" decía el cliente.

La respuesta del camarero fue, en efecto, demoledora: "este no es mi local, será el de Benidorm. El mío es con reserva previa, si no, no se puede comer. Antes de ponerse a escribir, no tome alcohol que le merma sus escasísimas facultades mentales" decía el propietario.

Una respuesta que no ha gustado a los usuarios de X y que han dicho que, por las respuestas de este hombre, "ya saben dónde no ir".