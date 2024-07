Pide a su hija de tres años que haga la maleta para ir de vacaciones en familia y no puede creer lo que mete

¿Eres de los que hace la maleta con días de antelación o de los que prefiere prepararla a última hora? En verano, los viajes se multiplican, ya que la mayoría aprovechamos las vacaciones para escapar unos días de la rutina y visitar otros lugares.

Carla Llamas, más conocida como 'La maleta de Carla', es una gran joven que comparte en sus redes grandes consejos para todo tipo de viajes, te vayas, solo, en pareja, en familia o con amigos.

Su próximo destino es Copenhague, donde va a ir junto a su hija de tres años. Carla ha pedido a la pequeña que prepare su maleta para ver qué cree que le va a hacer falta y el resultado es de lo más divertido.

La maleta de una niña de 3 años

"Le he pedido a mi hija de tres años que se haga la maleta ella sola, vamos a ver que ha metido. Mañana nos vamos de viaje a Dinamarca dos semanas y ella se ha hecho la maleta", comienza diciendo en el vídeo que ha compartido tanto en su cuenta de TikTok como en Instagram.

Nos muestra entonces la cama de la pequeña en la que ha puesto lo que quiere llevarse. Primero vemos un montoncito de ropa en el que lo más sorprendente es que solo hay camisetas y un vestido, pero ningún pantalón y nada de ropa interior.





Además, la niña ha preparado algunos objetos que considera muy necesarios para sus vacaciones. Lleva un juego de mesa, junto a un álbum de fotos y un coletero. No se olvida de algunos elementos de cocina, entre los que incluye un espumador de café y una zanahoria de plástico, que explica que es para "comer".

Además, coge unas tijeras y, lo más sorprendente, un tubo rosa que se dobla y que utiliza como juguete.

"¿Crees que te falta algo?", le pregunta su madre, a lo que la pequeña se acuerda de los pantalones a los que se había referido Carla anteriormente.





Un vídeo realmente divertido que ya han visto cerca de 500.000 personas entre TikTok e Instagram y que cuenta con cientos de comentarios.

"Yo se lo pedí a mi hija de casi 13 años y metió más o menos lo mismo", bromea Patricia Álvarez, mientras que Rubén Bataller comenta que "si se le llega a olvidar el tubo rosa, el viaje hubiese sido un desastre".

Rocío es maestra y valora, de forma muy positiva, la iniciativa de Carla con su hija: "Me encanta tu iniciativa para fomentar su autonomía y como la has ayudado después diciendo cosas que faltan, pero de forma tan natural, sin reproches y sin completarla tú a escondidas".

Los viajes de los oyentes de 'Herrera en COPE'

La Semana Santa es otra de las épocas del año en las que más viajes hacemos los españoles. En 'Herrera en COPE', nuestros fósforos nos contaban, hace unas semanas, qué viajes tenían ya planeados y otros que recordaban por las anécdotas que habían vivido.





Araceli es de Elche y recordaba un viaje que hizo cuando sus hijos eran pequeños. Explica que tenían por costumbre ir a Cabo de Gata de acampada libre y recuerda, de forma especial, el trayecto de vuelta de uno de los viajes.

"Íbamos llegando a Lorca y empecé a mearme que no me podía aguantar. Íbamos por la autovía y no podíamos parar. Mis hijos se reían y decían que me iba a mear. Al final, cogí una bolsa de asas de plástico, ahí lo hice y cuando pudimos parar la tiramos", narraba sin poder contener la risa.

Escucha esta y muchas otras historias en el siguiente audio.

