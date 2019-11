El pavo 'furioso' que persigue a un cartero durante un mes cada vez que pasa por delante de su casa

Hay veces que la realidad supera a la ficción, y esto es lo que le ha pasado durante el último mes a un cartero de Wisconsin. Jeff Byme, quien ha trabajado para el Servicio Postal de los Estados Unidos durante más de 20 años, ha tenido que lidiar en su trabajo con un singular animal que le impedía realizar su trabajo con normalidad.

El animal en cuestión se trata de un pavo salvaje que todos los días persigue el camión de reparto. “Durante el último mes, ha sido bastante consistente con estar aquí todos los días”, aseguró el cartero a una televisión local, que añadió que desconocía el porqué atacaba a la camioneta. "No estoy seguro de lo que realmente le disgusta”, comento Byrne.

Una de las residentes de la zona ha difundido las imágenes de esta curiosa historia a través de su perfil de Facebook con el mensaje de "¡Nuestro pobre cartero ha estado lidiando con esto por un mes!"

Historia que ha dado a conocer el periodista estadounidense, Tony Atkins, en el programa de la cadena de televión WTMJ, Today's TMJ4, y a través de su perfil de Twitter a través de un hilo.

El periodista compartía la siguiente pregunta con sus seguidores: "¿Qué pasa si os digo que vuestro correo podría llegar un poco tarde porque un pavo salvaje está persiguiendo a vuestro cartero?.

He came in on his off day like a champ. Two versions of this story airing tonight at 4:30 and 6p. pic.twitter.com/sottlZlHFT