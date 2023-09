La oferta de trabajo para ser ayudante de cocina que escandaliza a todos: "Salario según convenio"

La hostelería es uno de los sectores que más sufre situaciones como la que vamos a contarte a continuación. En la red social 'X' (anteriormente conocida como Twitter), la cuenta @Soycamarero ha compartido una conversación de Whatsapp que se ha convertido en viral y ha generado un debate entre los usuarios.

En la imagen que se adjunta en la red social anteriormente mencionada, puede leerse el siguiente mensaje: "Hola buenos días te escribo por el anuncio para ayudante de cocina, para saber en qué horario sería el trabajo".

La respuesta no ha dejado indiferente a nadie. El empresario en cuestión indicó que "el horario de trabajo sería días de partido miércoles jueves de semana viernes sábado y domingo de 15 a 22. Y la semana que viene el fin de semana. Viernes y sábado partido y el domingo por la mañana".





Pero no acaba aquí el mensaje. Concluye diciendo en ese chat que "el partido sería de 11 a 16 y de 19 a 22. Salario según convenio unos 400 euros".

La cuenta que comparte esta conversación, denominada @soycamarero, indica que no le salen las cuentas. Y, por otra parte, el mensaje ya alcanza los 657 retweets y más de 3.200 'likes'.

Los comentarios no se han hecho esperar. "¿Salario según convenio? Convenio de 1840 sección esclavos y gente ultra necesitada, ¿no?", "salario según me conviene", "Y se queda tan ancho" o "Es literal y rotundamente perder tiempo y dinero", son algunos de los muchos mensajes que apoyan (de alguna forma) a la persona que se interesó, en un primer momento, por esa oferta de trabajo.

La historia que vamos a trasladarte a continuación también la protagoniza alguien que se dedica a la hostelería: un camarero. La descubrimos en 'La Linterna'. Iván tiene 22 años, trabaja desde los 18 en el salón de juego de su familia en la ciudad de Cartaya, en la provincia de Huelva. A él le quedaban tan solo cinco minutos para terminar su turno. Iván permanecía detrás de la barra del bar del local cuando un cliente accedió al mismo. No tomó nada y pasó directamente a las máquinas. No obstante, y cuando estaba ya a punto de irse, vio por las cámaras que algo no iba bien con ese cliente. El hombre se desvaneció.





"Me di cuenta de que se había desplomado", relató el camarero en 'La Linterna'. "Salí corriendo y llamé a emergencias. Nada más verle morado, le puse de lado en la posición de seguridad para que si vomitara, no se atragantara", contó. "Mientras me cogieron el teléfono los de emergencias, estuve con él. Empecé a hablar con el 112 y me dijeron que empezara a hacer la RCP y ahí estuve durante cinco o seis minutos". Vuelve a escuchar el relato en el audio que tienes disponible a continuación.

Seguimos hablando de hostelería. En este caso, planteamos el siguiente debate: ¿hay que dar propina siempre en un bar? Abordamos esta cuestión, hace escasos meses, en 'Poniendo las Calles'.

Un estudio publicado recientemente aseguraba que sólo un 11% de los clientes deja propina, mientras que un 17% reconoce que no lo hace nunca. En este contexto, existe una causa que ha ayudado a que las propinas se reduzcan: el uso de tarjeta bancaria a la hora de pagar en los restaurantes. Un oyente explicó en los microfonos de 'Poniendo las Calles' el motivo por el que no debes dar propina cuando pagas en un bar. Descúbrelo aquí. Da muchas claves al respecto.

