La nutricionista Boticaria García alerta a los que toman yogures caducados: "El mejor consejo es..."

Los yogures son unos de los productos de consumo recurrente en cualquier casa española. Los encontramos de todos los sabores, con o sin proteínas, sin azúcar, naturales... están presentes en nuestra dieta y eso, lo queramos o no, es un hecho. No solo eso, sino que son tan recurrentes que podemos tomarlos a cualquier hora del día.

Ahora bien, muchas veces y debido a una serie de motivos, es posible que hayamos tratado de 'estirarlos' pasada la fecha de caducidad. Es en ese momento cuando nos hayamos podido preguntar: ¿los yogures caducan? ¿Hasta cuánto tiempo después pasada esta fecha podemos consumirlos?

A todas las preguntas anteriores ha respondido recientemente la doctora en Farmacia y nutricionista Boticaria García, quien ha ganado especial repercusión a través de sus redes sociales y sus apariciones en distintos medios de comunicación. Como venimos contando, en un vídeo en su perfil de Instagram, la nutricionista recuerda que "hace 10 años" que los yogures no caducan. "Desde el año 2014 los yogures se pueden etiquetar con la leyenda fecha de consumo preferente", ha apuntado.

¿Esto qué significa? Que si no hay "signos evidentes de mal estado" y estos se han conservado correctamente, "igual que otros alimentos que estén marcados con fecha de consumo preferente, se pueden consumir una vez que ha pasado la fecha", ha señalado. Entonces, ¿de cuánto tiempo estamos hablando?

"Pues podrían ser varias semanas", ha subrayado, y es que no existe una "respuesta universal". "Va a depender del tipo de yogur. No es lo mismo un yogur natural como este, que uno que lleve trozos de fruta, de si se ha respetado la cadena de frío, si lo has llevado pronto a casa o lo has dejado en el maletero mucho tiempo... y ojo, que una cosa es que el yogur sea seguro y otra que si se pasa de fecha no pierda cualidades de sabor, de aroma, cualidades nutricionales...", continúa explicando la nutricionista.





Finalmente, asegura que el "mejor consejo" que puede dar a cualquier consumidor es que "te comas los yogures dentro de la fecha de consumo para disfrutar de todas sus propiedades", concluye.









¿Por qué nunca debes calentar el yogur en el microondas?

El microondas es uno de los electrodomésticos más utilizados en la cocina. Aunque cocinemos en él en contadas ocasiones, lo utilizamos mucho para descongelar y calentar la comida. Pero hay alimentos que no se deberían introducir en él, ya que las altas temperaturas que llega a alcanzar, pueden llegar a eliminar sus propiedades nutricionales. Además, este producto suele envasarse en recipientes que no están preparados para ser calentados en este electrodoméstico.

Cierto es que muchas veces nos apetece comer un yogur y que no nos queda más opción que sacarlo en ese mismo momento de la nevera. Al estar frío, lo introducimos en el microondas. Mala idea. Lo que sucede con los yogures es que con las altas temperaturas pueden llegar a perder minerales o la vitamina B12 casi en su totalidad.

A esto hay que sumarle que los vasos de plástico en los que muchas veces se comercializan, no suelen estar preparados para ser calentados en el microondas.

En general los recipientes en los que vienen muchos alimentos, ya sean mantequillas, natas o mermeladas están pensados para ser utilizados una sola vez, con lo que no suelen estar preparados para soportar las altas temperaturas de su interior. El resultado es que se pueden derretir en parte y trasferir sustancias químicas nocivas del envase a la comida.