El nuevo robot de cocina de Lidl que vale menos de 40 euros: solo se puede comprar online

Hace unos meses saltaba una noticia que decepcionó a muchos de clientes del supermercado Lidl. Su popular robot de cocina Monsieur Cuisine tenía que dejar de ser vendido al determinar un juez que vulneraba la propiedad intelectual de Thermomix, el gigante de los robots de cocina (y un producto unos cientos de euros más caro). Lidl acató la decisión y ahora sorprende con un movimiento en el mismo sentido: un nuevo robot de cocina pero por menos de 40 euros.

El nuevo robot de cocina de Lidl: el Procesador de Alimentos

Su nueva apuesta se trata de un sencillo pero muy completo robot de cocina que, aunque no llega a las prestaciones del Monsieur Cuisine, cuenta con un aliciente que hará que muchos se piensen comprarlo o no. Su precio no supera los cuarenta euros y se queda en unos 39,90 € en venta tan solo en la página web de Lidl.









El Procesador de Alimentos, pues así se llama, es capaz de realizar una gran variedad de funciones básicas de la cocina y que nos harán la vida mucho más fácil. Hablamos de que es capaz de picar, mezclar, rallar, amasar, batir y emulsionar. Un todo en uno que nos ayudará a paliar la ausencia del ya mítico Monsieur Cuisine.

El litigio entre Lidl y Thermomix

La sentencia estimó la demanda presentada de Vorwerk, titular de la patente de Thermomix y consideró probado "que la máquina comercializada por Lidl reproduce todas y cada una de las características de la patente de Vorwerk", por lo que ha infringido la Ley de Patentes.

El fallo del Juzgado Mercantil 5 de Barcelona, recogida por Europa Press, condena a Lidl a indemnizar al creador de la popular Thermomix y a la retirada inmediata del robot de cocina que ofrecía a sus clientes en los supermercados de la firma. La cuantía de la indemnización, se fijará en la fase de la ejecución de la sentencia, una vez esta sea firme. Lidl puede recurrir en apelación, pero el fallo del juzgado de Barcelona advierte" que debe atender todos los extremos de la condena". Es decir si hay recurso, Vorwerk puede pedir la ejecución provisional de la sentencia, a falta de cuantificar las indemnizaciones por daños y perjuicios. En el juicio la parte demandante reclamó una cantidad equivalente al 10% de las ventas de la máquina comercializada por Lidl.









En la vista, Lidl argumentó que su producto no plagiaba a Thermomix y solicitó "anular la patente por falta de novedad respecto a las máquinas similares comercializadas antes de la suya", pero el juez ha desestimado este argumento de la defensa.

La sentencia obligaba a Lidl retirar del mercado "todos los ejemplares que se encuentren en su poder y en el de sus distribuidores, así como todos los documentos comerciales, material publicitario y promocional u otros documentos en los que se reproduzca en los que se reproduzca ese producto, incluido Internet, que deberá destruir" y deberá pagar las costas del juicio.