El nombre que te pondrá la tripulación de un avión si haces esto en pleno vuelo: sospecha si lo escuchas

Imaginamos que sí, a estas alturas, eres una de las personas que, al menos una vez en su vida, ha viajado en avión. Da igual si ha sido un viaje corto o largo, porque la experiencia suele ser similar. Te habrás encontrado con que, antes de despegar, algún asistente de vuelo te ha explicado las normas de seguridad, el baño ha estado en el mismo lugar que en otro avión, y has tenido alguna que otra comodidad e incomodidad.

Puede, incluso, que te hayas llegado a encontrar con algún pasajero que ha dado un vuelo más que molesto al resto. Y, esto ya en casos más raros, lo mismo has escuchado llamarte a ti o a otro pasajero: "Philip", o lo que vendría siendo lo mismo, Felipe. Y no porque el pasajero en cuestión se llame así, si no porque forma parte de un código entre la tripulación.





Este código secreto lo ha revelado una azafata para el periódico británico The Sun, donde ha dicho que la palabra Philip sirve para identificar a aquellos pasajeros que no están teniendo una conducta apropiada en pleno vuelo. "Si te etiquetan como Philip, entonces has hecho algo mal y probablemente deberías esperar recibir un mal servicio durante el resto del vuelo" decía esta azafata.

Y por este tipo de conductas se refiere a presionar insistentemente el botón de llamar a la azafata, y llamar su atención para cosas nimias. O, también, que les graben mientras hacen su trabajo.

Por cierto, que el nombre de Philip tiene cierto sentido, porque empezaron a denominarlo así cuando los empezaron a llamar PILP, que significa, "persona a la que me gustaría pegar". Hombre, sin necesidad de llegar a ese extremo de violencia.

Las 5 rutas afectadas por la propuesta del Gobierno de eliminar vuelos cortos

Según datos de ALA, Asociación de Líneas Aéreas, el 70% de los pasajeros que utilizan los vuelos cortos lo hacen para conectar con el largo radio.

En principio se verían afectadas 5 rutas que conectan el 'hub' de Madrid-Barajascon algunas de las principales ciudades españolas: Barcelona, Málaga, Valencia, Alicante y Sevilla.





El año pasado movieron 3,5 millones de pasajeros. 1.716.000 viajeros usaron el puente aéreo Madrid-Barcelona; más de medio millón hicieron el trayecto que une la capital con Málaga; 400.000 el Madrid-Sevilla; 308.797 el Madrid-Valencia y 280.000 el Madrid-Alicante. Javier Gándara presidente de ALA advierte de la pérdida de competitividad que pueden provocar estas suspensiones para el sector y para España: “la mayoría de los pasajeros de vuelos domésticos son viajeros en conexión con destinos internacionales, y la prohibición de estas rutas podría desviar ese tráfico hacia otros aeropuertos europeos. Defienden “la capacidad de elegir del viajero y no de prohibir o suprimir.

El grave incidente a bordo de un vuelo a Cancún

Los antecedentes son los siguientes: 300 personas despegan en un vuelo desde Madrid con destino a Cancún, en México, la mayoría para disfrutar de unas vacaciones y muchos en familia.

Durante el vuelo, un verdadero energúmeno a bordo -que se había bebido una botella entera de whisky-, se pone a realizar tocamientos a pasajeras y azafatas. Cuando le recriminan su actitud llega incluso a amenazar y pegar a todo aquel que trataba de mediar en la situación. Y todo a 35.000 pies de altura, en mitad del Océano Atlántico.

??"¡Madre mía, qué vuelo!": El grave incidente a bordo de un vuelo a Cancún



???@pilargmuniz explica los protocolos que deben cumplir las compañías aéreas cuando se encuentran con un pasajero que infringe las normas o viaja ebrio https://t.co/YsBJUByQOS — COPE (@COPE) October 4, 2023





El individuo en cuestión medía más de 1,90 metros de altura, estaba muy musculado y era muy agresivo. Así que el comandante tuvo incluso que pedir ayuda. Por megafonía preguntó si, por casualidad, iba a bordo algún miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y si era así que se pusiera en contacto con la tripulación. Y así fue.

Dos guardias civiles y dos policías fuera de servicio, que viajaban con sus familias, consiguieron reducir al pasajero y ponerle las bridas de seguridad. Lo que provocó los aplausos de todos los pasajeros cuando al aterrizar en Cancún la Policía de México entra en el avión y se lo lleva detenido.