La NASA desvela el truco de los astronautas para dormir en el espacio: puedes aplicarlo en tu día a día

Seguro que alguna vez te ha ocurrido que sientes que no duermes del todo bien y que, cuando consigues echar una cabezadita unas horas, no descansas o no lo suficiente como para función con energía y, por ende, desempeñar tus actividades diarias con total normalidad.

El insomnio o cualquier otro trastorno de sueño te hace estar cada vez peor, y no encuentras la solución perfecta para dormir y tener un sueño reparador.

Un médico español descubre el alimento que te ayudará a dormir mejor: podrás reducir el uso de melatonina El doctor Ramón Angós ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para dar todas las claves sobre el uso de la melatonina para dormir Paola AlbaladejoMadrid 20 jun 2023 - 14:10

Si eres de esas personas, lo más posible es que en más de una ocasión te hayas preguntado qué puedes hacer o qué consejos puedes seguir para finalmente tener un sueño reparador. Y es que aunque no lo creas, la falta de sueño puede afectar gravemente a tu salud. Entre otras cosas puede provocarte problemas de memoria, disminución del estado del ánimo o incluso fatiga, entre otras muchas afecciones.

Por ello, y si lo que quieres es tener un sueño reparador, es posible que te sirvan los consejos de la NASA, los cuales aplican diariamente todos los astronautas que se encuentran en una misión espacial.





Así consiguen dormir los astronautas, según la NASA

Hace unos meses, la NASA compartió en su página web un artículo en el que explicaba los consejos que seguían los astronautas en el espacio durante los vuelos espaciales.

De hecho remarcan que todos aquellos que suben a bordo de una nave, posiblemente sufran ciertos desajustes en su ritmo circadiano y, por ende, tengan problemas de sueño. Así las cosas, el organismo señala una serie de consejos que aplican todos los viajeros espaciales.

En primer lugar, desde la NASA hablan de paciencia. De hecho, en primer lugar recogen la necesidad de "prepararse para situaciones" en las que puede ocurrir algún tipo de desajuste. Menciona también la necesidad de "tener en cuenta las horas de sueño y vigilia", así como de establecer ciertos horarios. Esta rutina horaria la comienzan a aplicar hasta dos días antes del lanzamiento.

Seguidamente, obligan a los astronautas a "ser conscientes de cuáles son los factores que afectan la calidad y la cantidad del sueño". Esto puede paliarse mediante un horario de "ejercicio adecuado", así como la reducción de la luz de los teléfonos móviles o incluso la dieta. El entorno en el que dormimos también es relevante, donde haya las menos interrupciones posibles y la temperatura sea adecuada. Aquí entra en juego la luz.





Ya que la estación espacial orbita la Tierra cada 90 minutos, los miembros de la tripulación ven 16 amaneceres cada día, lo cual puede afectar a su capacidad de sueño. Por ello, y siempre que podamos, debemos controlar la intensidad de la luz, para así restablecer el ritmo circadiano y promover el sueño. De hecho, hay investigaciones que demuestran que las luces brillantes pueden proporcionar "una contramedida segura, reversible y no farmacológica para producir el estado de alerta y mejorar el rendimiento".

En última instancia, medicamentos y terapia

En el caso de que ninguno de estos consejos funcione, podemos recurrir a la melatonina o fármacos sin receta que puedan facilitar los horarios y, por ende, el descanso.

Más allá de todo esto, también hay terapias, como la cognitivo-conductual del sueño, que pueden "brindar una solución a los pensamientos aleatorios no deseados que tienden a nublar la mente justo antes de acostarse".

Si nada de esto consigue que descansemos bien, será necesario recurrir a intervenciones farmacológicas y medicamentos para promover el sueño y la alerta.