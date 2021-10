El mítico producto español que vuela de las tiendas online en Reino Unido: lo tienes en casa

Hace unos días, trascendía gracias a las redes sociales una noticia que ha sido muy comentada por parte de los tuiteros. En Reino Unido, ha surgido una nueva moda relacionada con algunos productos españoles. Sobre todo, con productos de limpieza. Son los denominados "spanish cleaning products" o productos de limpieza españoles. Una 'fiebre' que ha llegado hasta tiendas online en la que se venden artículos cotidianos en nuestro país como pueden ser marcas como 3 brujas, Asevi... pero sin duda, su gran favorito es la clásica colonia Nenuco.

Al realizar una búsqueda online, se pueden localizar muchísimas páginas británicas dedicadas a la venta de estos productos, desde suavizantes pasando por ambientadores, limpia cristales o colonias.









La fragancia de la reconocida marca española mencionada anteriormente ha cautivado a muchos británicos que la venden a precio de oro. Pero hay más. Una usuaria en Twitter fue la que anunció este furor por los productos de limpieza españoles y decidió exponer el dato a través de un hilo.

"Bueno a ver agarraos que os traemos un hilo loquísimo. Resulta que los ingleses están obsesionados con los productos de limpieza españoles y los productos que huelen a Nenuco", escribía la tuitera adjuntando geles y colonias de la marca.

BUENO A VER AGARRAOS QUE OS TRAEMOS UN HILO LOQUISIMO. Resulta que los ingleses están obsesionados con ?? Los productos de limpieza españoles y los productos que huelen a nenuco ??



Dentro hilo pic.twitter.com/IVTiaIlEbh — la Exquis (@la_exquis) October 25, 2021

Además, indicaba que "resulta que hoy una conocida que vive en Canterbury ha posteado esta foto. La he mandado al grupo de Whatsapp que tenemos una amiga que ya no anda por aquí y declara: pues me suena haber visto a peña de Love Island anunciándolo". Tras este hallazgo, cuenta que inició una investigación y encontraron muchísimas cuentas de Instagram en la que vendían este tipo de productos a un precio muy elevado.

Iniciamos investigación y empezamos a encontrar CUENTAS Y CUENTAS de Instagram. La demográfica es ingleses vendiéndoles a otros ingleses, nada que ver con gente emigrante añorando el cristasol ibérico. Los productos se venden CAROS obviamente por que BREXIT. Rollo £3 dos sprays. pic.twitter.com/TwCrbGBHxp — la Exquis (@la_exquis) October 25, 2021

Una moda que refleja la gran aceptación de los británicos a unos productos 'made in Spain' que dejan limpio el hogar y buena fragancia en tu vivienda o en bebés.

