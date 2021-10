Beefeater, Absolut o Seagrams: el Brexit amenaza el suministro de algunas marcas en España

Desde hace un tiempo, Reino Unido está sufriendo el desabastecimiento en las gasolineras y también en las estanterías de los supermercados. Además, las nuevas normativas de exportaciones e importaciones del país están generando también problemáticas que disparan la escasez de productos en todo el mundo. La escasez de mano de obra ha provocado que se pierdan también miles de toneladas de productos agrícolas, así como de carne. Tanto transportistas como la industria cárnica y avícola culpan en parte a la imposibilidad de contratar a europeos sin un visado de trabajo tras el Brexit y a la marcha de miles de comunitarios a sus países de origen durante la pandemia.

Más de 1.200 gasolineras entre Londres y la zona del sur de Inglaterra llegaron a cerrarse. Y en otras tantas del país llegaron a verse enormes colas prácticamente a diario. ¿Por qué? Porque no hay quien lleve la gasolina a Gran Bretaña. De hecho, allí calculaban que hacen falta 90.000 camioneros para recuperar la normalidad en el abastecimiento.

Una circunstancia que podría extenderse hasta las Navidades, según admitió el primer ministro británico.









Se trata de una problemática, por tanto, que está afectando a múltiples sectores. La falta de camioneros y el atasco que sufren los puertos marítimos internacionales que acumulan semanas de retraso también está golpeando de lleno al sector de las bedidas alcohólicas que se elaboran en Reino Unido. Es el caso de Beefeater, Seagram's y Absolut que tienen problemas para enviar sus botellas a nuestro país. Es más, la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos ha manifestado su preocupación con una situación difícil que también "salpica" a los hosteleros. "La Seagram's no nos viene desde hace dos semanas. Después nos quedamos sin Absolut Vodka y hoy sin Beefeater", argumentaba un dueño de un bar de copas a El Periódico.

OTRA CONSECUENCIA: ESCASEZ DE VIDRIO

Pero el problema no acaba ahí, también se están produciendo serias dificultades para elaborar las botellas en las que se transporta el alcohol. La crisis del vidrio es una realidad y se produce en un momento en el que aumenta la demanda por lo cercana que se encuentra la campaña navideña. Pero que no cunda el pánico. Esta situación no ha llegado (todavía) a España aunque ya afecta a otros países como Argentina que se han visto obligados a recurrir a fábricas de Túnez o Moldavia por la escasez de fábricas en el país.

La patronal Espirituosos España reconocía las roturas de stock de bebidas espirituosas, según informa Libre Mercado, aunque asegura que son consecuencia también de la crisis mundial en el transporte, que afecta al aprovisionamiento de materias primas y al comercio internacional.

"Aún queda mucho camino para recuperar los niveles pre-covid, algo que en ningún caso se vislumbra hasta 2023, y ello dependerá de los planes de recuperación", indicaban desde esta patronal.









A finales de septiembre, la portavoz de Economía del opositor Partido Laborista, Rachel Reeves, ya advirtió de que la industria de transportistas llevaba meses avisando de la escasez de conductores mientras el Gobierno miraba hacia otro lado. "El Gobierno ignoró estos problemas y por ello estamos ahora ante esta situación, en la que la gente va al supermercado y se encuentra con escasez de productos, y por la que estamos viendo filas en las gasolineras para no poder rellenar los depósitos", lamentó.