El método para identificar a los vehículos camuflados de la DGT durante las Navidades: de cerca y de lejos

La operación salida de las Navidades aún no ha acabado en España, todavía muchos centenares de miles de conductores se echarán a la carretera al final de semana para las fiestas de la Nochevieja, ya sea en familia o con amigos. Por eso, la campaña de la Dirección General de Tráfico (DGT) de cara a las fiestas tampoco ha acabado, y aún hay muchos agentes pendientes de que se cumplan las normas viales, como puede ser un uso correcto del móvil o no exceder la velocidad máxima permitida.

Es por ello que, además de los radares fijos, Tráfico emplea sistemas como los radares móviles. El único problema es que muchos de ellos se encuentran a la altura que sólo les permite detectar si el conductor se ha pasado del límite de kilómetros por hora, y no tanto otro tipo de infracciones.









Es por eso que existen los famosos vehículos camuflados que cuentan, por lo general, con una mayor altura y una mayor visibilidad, sobre todo en un año en el que las normas de tráfico se han endurecido para aquellos que hacen un mal uso del teléfono móvil, con sanciones de hasta 6 puntos en el carnet de conducir. Pero, ¿sabes cómo identificar esos vehículos camuflados? Te damos dos trucos: uno para cerca y otro para lejos.





El método para saber que es un vehículo de la DGT



Lo primero que tenemos que saber es que la DGT emplea un tipo de vehículos para estas labores, la mayoría de ellos furgonetas. En cuanto a los modelos, las más habituales suelen ser las Ford Transit Custom, ya sea de diferentes gamas de colores. No obstante, también es común 'cazar' alguna furgoneta Renault Master o Fiat Scudo blancas. El motivo de usar este tipo de coche es precisamente por lo que hemos mencionado antes de la altura del vehículos: así resulta más fácil saber si el conductor está hablando por teléfono, enviando mensajes de Whatsapp o si lleva o no puesto el cinturón de seguridad por medio de una cámara situada en el techo.









No obstante, sólo con el modelo no es posible saber que van agentes de la Guardia Civil dentro, ya que el coche no lleva rotulación ni elementos en la parte superior. Por eso, hay un truco para detectarlo: en la matrícula. Igual que los coches de la Policía Nacional llevan en la matrícula las letras CNP (Cuerpo Nacional de la Policía), todos los vehículos 'camuflados' de Tráfico llevan las siglas PGC, o lo que es lo mismo, Parque de la Guardia Civil. Además, muchas de las furgonetas llevan los cristales tintados, pero casi nunca tienen identificativos más allá de eso.

Aunque sí hay uno que puede verse si estás cerca del vehículo: si consigues ver en su interior a través de la ventanilla y dentro hay dos agentes de la Guardia Civil uniformados y con un chaleco reflectante, inequívocamente se trata de una furgoneta de Tráfico. Eso sí, puede que cuando llegues a saber este último dato, ya sea demasiado tarde.









El nuevo radar que ya está en las carreteras



Además de los radares móviles y las furgonetas ocultas, Tráfico ya lleva implementando desde hace poco tiempo en España un nuevo sistema de control de velocidad: los radares de obra. Con esta nueva medida, anunciada este fin de semana, el objetivo es reducir los riesgos de accidente en este tipo de vías, asegurando así la integridad tanto de los conductores como de los obreros que trabajan en la zona de la obra.

La nueva medida se implementa tras una prueba por parte de la DGT realizada en septiembre del año pasado, y que, en tan solo 7 días acumuló más de 3000 multas a conductores que excedían los límites de velocidad en este tipo de tramo. Al inicio de cada tramo de la zona obra se indicará la presencia del radar junto a una señal amarilla que indicará el límite de la velocidad permitida en esa zona. Si el conductor que circula excede esa velocidad, será multado.