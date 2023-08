El nuevo radar de la DGT que ya te puedes encontrar para aumentar la seguridad en un tipo concreto de vía

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha introducido un nuevo tipo de radar: los radares de obra. Con esta nueva medida, anunciada este fin de semana, el objetivo es reducir los riesgos de accidente en este tipo de vías, asegurando así la integridad tanto de los conductores como de los obreros que trabajan en la zona de la obra.

La nueva medida se implementa tras una prueba por parte de la DGT realizada en septiembre del año pasado, y que, en tan solo 7 días acumuló más de 3000 multas a conductores que excedían los límites de velocidad en este tipo de tramo.

Al inicio de cada tramo de la zona obra se indicará la presencia del radar junto a una señal amarilla que indicará el límite de la velocidad permitida en esa zona. Si el conductor que circula excede esa velocidad, será multado.

Hasta 80 euros de multa por llevar esta prenda mientras conduces: "Un error que nos ha sucedido a casi todos"

El veranoes una de las épocas en las que más se utiliza el coche, ya sea para viajar, ir a la playa, salir a comer o ir al trabajo. Por eso hay que estar más atentos que nunca para no cometer ninguna infracción al volante. No solo las más típicas como usar el móvil durante la conducción o tirar las colillas de los cigarros por la ventanilla. El verano puede provocar situaciones que te hagan cometer ciertas infracciones que quizá no sabías que lo son.José María Cruz, Guardia Civil de la Agrupación de Tráfico ha explicado en 'Herrera en COPE' esta y otras de las infracciones más comunes al volante

Aquí tienes el audio que muestra esta infracción para evitar cometerla.

Audio





“Las drogas, los hombres y el coche”

Ángel Expósito, director de 'La Linterna' en COPE, analiza los últimos datos de víctimas al volante facilitados por la DGT. “Casi la mitad de los conductores muertos en accidentes a los que se les ha hecho la autopsia dieron positivo en alcohol, drogas o psicofármacos. El 94% de estas víctimas son hombres” afirma el comunicador. Expósito habla de los datos y habla de las consecuencias: "¿De quién es la culpa de que hayamos duplicado el número de conductores muertos por drogas o alcohol respecto a hace 10 años?". Puedes escuchar todo lo que dice el comunicador en el siguiente vídeo.