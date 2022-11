Este es el mes del año en el que muere más gente en España

Cada día se registran muertes en todo el mundo que van desde las dolencias más comunes, como un cáncer o un infarto, hasta las más inusuales, golpes de calor o incluso un rayo. Sin embargo, hay una época del año en la que se dan más fallecimientos. Eso sí, hay muchas diferencias entre unos países y otros. Pero, ¿en qué mes se producen más defunciones en España? Cabe destacar que, por ejemplo, en este 2022, el verano fue la época más mortal desde 1941, tal y como señalan las estadísticas. Concretamente, en los meses de junio, julio y agosto murieron 120.000 personas, en torno a 2.500 por cada millón de habitantes.

Lo que hay claro es que en España los veranos siempre son difíciles, sobre todo para las personas mayores. En este caso, y tras los datos que muestran las estadísticas, el calor habría tenido que ver en las defunciones que se suceden en estos meses de altas temperaturas. Aunque no hay una explicación del motivo por el que hay tantos fallecimientos en esta época del año, algunos expertos sí que se han atrevido a señalar que el coronavirus podría haber sido una de las causas principales de estas cifras tan elevadas.

¿Por qué es tan mortífero?

En este caso, y en términos generales, se podría decir que los meses con temperaturas más extremas son los más mortíferos. Estos son los más peligrosos a nivel mundial. Como ya hemos visto, en el verano, a causa de las altas temperaturas y los golpes de calor, es la época en la que muere más gente. Aquí también afectan las diferencias económicas, puesto que va a afectar más a aquellas personas que no puedan combatir el calor (alguien que no pueda pagar el aire acondicionado, por ejemplo), algo que les les hace más vulnerables. En cambio, en invierno, las bajas temperaturas, las enfermedades respiratorias, el no poder hacer un buen uso de la calefacción, los excesos de comida... todo ello hace que la Navidad, y los meses de diciembre y enero, sean también más complicados en este aspecto. Una de las curiosidades acerca de las defunciones y del invierno es que, en las fiestas navideñas, suelen ser en las que hay más gente que se suicide. Lo cierto es que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2019, el mayor número de fallecimientos por esta causa suele ser mayor en los siguientes meses: julio, seguidos de junio, mayo y septiembre.

Otros países

Esto en España. Pero, ¿qué ocurre en otros países? Lo normal sería que todos compartieran la misma época. Sin embargo, no es así. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos es todo lo contrario a nuestro país. Al otro lado del charco el mes más mortífero es al inicio del año, en enero. Entre 2010 y 2020, cada año en ese mes fallecieron una media de 251.699 personas, tal y como asegura un análisis de Live Science de la base de datos Wonder de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que registra cómo y cuándo muere la gente. En comparación con el promedio del resto de meses, para este periodo de tiempo oscilan entre 218.102 (agosto) y 242.475 (diciembre), según Live Science. Además, según un análisis de esta base de datos realizado por el diario norteamericano The Washington Post, entre 1999 y 2014 se produjeron de 40.000 a 60.000 muertes más en enero que en agosto o septiembre.