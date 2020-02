Los pasos que tienes que seguir para arreglar la avería de tu lavadora

Cada vez existen más lavanderías en los barrios, especialmente de las grandes ciudades. Un recurso que en más de una ocasión nos puede salvar de un apuro, ya que, estaremos de acuerdo, que se estropee la lavadora de tu hogar es un contratiempo bastante importante, especialmente si en la vivienda conviven familias con hijos pequeños, tan dados ellos a ensuciarse las prendas de vestir.

En caso de que se estropee la máquina, nuestro primer impulso, una vez superado el estado de shock, es llamar al técnico para que acuda cuanto antes a nuestra solicitud de socorro pero… ¿sabes que tú también puedes tener la posibilidad de arreglar la avería? Evidentemente, depende en buena medida del tipo de problema que presente la lavadora, pero con estos pasos que te ofrecemos desde COPE.es y con ayuda de los consejos que ofrecen desde la Web ' Visita Casas', lo tendrás un poco más sencillo y, ya de paso, ahorrarte unos eurillos, que nunca viene mal.

Partes de una lavadora

Para empezar, es importante aprender a identificar las partes que componen una lavadora, una máquina tan necesaria como desconocida para la mayoría de los usuarios. Casi todas están divididas en tres sistemas: el sistema eléctrico, la parte mecánica y la tarjeta del circuito eléctrico.

En caso de que el sistema mecánico falle, la mejor opción es comprar una lavadora nueva, ya que el coste del arreglo será importante, al tratarse del cerebro del electrodoméstico. En cambio, el cableado eléctrico o la placa de control electrónica sí pueden ser reemplazadas con mayor facilidad.

El motor

Se encuentra en la parte inferior de la lavadora, unida con la caja principal o de transmisión por medio de la correa. Algunas lavadoras poseen dos motores, uno para lavar y otro para centrifugar; cada uno con su condensador y con su temporizador.

Caja de transmisión

Se encarga de hacer girar la paleta y/o hacer girar el tambor; todo dependerá de la orden que esté enviando el sincronizador.

Sincronizador

Se encarga de liberar una palanca que va unida a la caja de transmisión. Mientras esta palanca este en modo cerrado, el tambor no girará; lo que vuelve imposible la función de centrifugado.

Condensadores

Son los que proporcionan la fuerza de descarga eléctrica a los distintos motores para su arranque y; para que mantengan su función durante trabajos pesados.

Bomba de agua

Expulsa el agua cuando la lavadora termina el ciclo de lavado o enjuague.

Filtros y trampas

Que se encargan de atrapar los residuos más pequeños como cabellos y pelusas; hasta los más grandes, como monedas, billetes, llaves y botones.

¿Cuáles suelen ser los principales fallos de las lavadoras?

El centrifugado: el sincronizador es el que envía la señal para liberar el tambor de la lavadora y que esta pueda girar. Si observas que el tambor no gira, lo normal es que no sea un problema del sincronizador, sino que la caja esté deteriorada, generalmente como consecuencia de la humedad.

La lavadora no está lavando ni centrifugando con fuerza: se debe a la ruptura de la correa del motor, que está sujeto con un tornillo “chino”, que a su vez permite mover el motor hacia atrás o hacia adelante; esto con el fin de ajustar el nivel de tensión de la banda. Antes de cambiarla, procura revisar si puedes ajustar la tensión moviendo un poco el motor.

Otro motivo es que una de las bobinas del motor se ha quemado. Algo que se puede comprobar con un multímetro, que permite determinar si las revoluciones del motor no son las suficientes cuando una bobina se ha quemado.

La tercera razón suele ser el condensador de arranque; es también muy extraño un condensador averiado antes que una banda.

La lavadora gira en un solo sentido: Este es uno de los problemas más comunes en las lavadoras modernas; y es que, aunque la caja de transmisión sea original, muchas de estas suelen ser genéricas. Puedes notar que la caja de transmisión es “genérica” porque el tornillo inferior lo suelen pintar de color rojo para identificarlas.

Para cerciorarse de que ha sido esta pieza específicamente la que ha fallado, hay que comprobar con la mano si el tambor de la lavadora gira para ambos lados. Si es así, entonces ya has comprobado que el rodamiento interno está averiado.

A diferencia de muchos que existen en el mercado, los rodamientos de estas cajas giran para un lado pero para el otro frenan de forma automática; esto es lo que causa el problema en un principio, puedo que los motores de las lavadoras están diseñados para girar en ambos sentidos.

La lavadora no desagua: las pelusas o los pelos del cabello y de animales a veces provocan pequeñas obstrucciones que la misma presión de agua puede liberar. No obstante, se suele dar el caso en que, cuando se tienen mascotas; los pelos de estos animales crean tapones que no permiten a nuestra lavadora funcionar al momento de desaguarla.

Cuando la bomba de desagüe comienza a fallar, notarás que tu lavadora hace ruidos durante este proceso; la causa más común de esta avería es la ruptura del eje de la bomba. Para comprobarla, deberás desmontarla de su posición; revisa las hélices y los canales, también las mangueras.

Si no consigues ningún elemento que esté creando un tapón, revisa entonces si el eje “baila” cuando lo mueves en sentido de los distintos puntos cardinales; si se mueve, entonces el eje se ha roto. Deberás cambiar la bomba.