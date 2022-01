Los meteorólogos, en guerra con las cabañuelas por la fecha de otra Filomena este mes: "¡Inventado!"

La primera semana del año 2022 trajo consigo una bajada de las temperaturas y alertas por nieve. Hace tan solo unas semnas, los quitanieves estaban preparados y todo el mundo se hacía la misma pregunta: ¿es posible que pudiera haber una nueva Filomena a España?

En el año 2021, la nieve iluminó los rostros de muchas personas. Niños, jóvenes e incluso adultos, que nunca habían visto caer la nieve de aquella forma y consiguió hacerles realmente felices. No obstante, las consecuencias de aquel temporal fueron muy graves. Destrozos en viviendas, vehículos, mobiliario urbano, así como problemas económicos.





¿Es posible que haya una nueva Filomena en 2022?

El debate se ha generado por las diferencias entre los meteorólogos y las cabañuelas. Estas últimas, consideradas como métodos tradicionales para predecir los cambios meteorológicos. Estos sistemas se basan en métodos ancestrales como las "cabañuelas", basadas en estudiar cada signo y movimiento de la naturaleza con el único objetivo de conocer con tiempo los fenómenos que están por venir y de una forma bastante detallada.

Estos métodos han sido utilizadas por varias personas que, basándose en esta sabiduría popular, predijeron ya la gran nevada que tuvo lugar en enero del año pasado. Ahora, por otro lado, se han aventurado a poner de nuevo una segunda fecha: alrededor del 24 de enero.

Una posibilidad que desmienten todos los expertos y meteorólogos, que ya han asegurado que "no habrá otro temporal así, al menos no en las próximas semanas", apuntó hace unas semanas Mar Gómez, responsable de eltiempo.es. También, desde la Agencia Estatal de Meteorología han querido zanjar el debate: "Parece poco probable porque un evento como Filomena sucede una vez cada 50 años", ha asegurado Beatriz Hervella, portavoz de la AEMET, en declaraciones recogidas por ABC. Además, asegura que las cabañuelas no tienen "entidad ni rigor científico. No dejan de ser una anécdota, casi como un horóscopo meteorológico", ha añadido.





De hecho, el mismo diario recoge también unas palabras de la responsable de eltiempo.es, quien ha dado "cero validez" a estas cabañuelas. "El pronóstico varía. No podemos saber qué va a pasar el 24 de enero, que es la fecha que se han inventado", recoge ABC.

Ambas expertas han querido remarcar la importancia de los modelos GFS, que al parecer son los únicos que dan "un poco más de previsión" de hasta 15 días como máximo. En este sentido, y de cara al próximo 24 de enero, "no muestra ningún tipo de temporal de nevadas". No obstante, Mar Gómez ha apuntado que "la fiabilidad de esto es muy baja", ya que el período de predicción "es demasiado largo".

En este sentido, y ante una serie de circunstancias que no dejan lugar para tratar de aventurar qué podrá ocurrir el mes de enero, lo que sí está claro es que los conflictos y cabañuelas no han hecho más que empezar.