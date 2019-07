Los alimentos verdes que harán tu vida más feliz en verano 

Los alimentos verdes pueden parecer aburridos a simple vista pero con unos sencillos pasos se pueden convertir en tus mayores aliados. Te damos unos trucos para aprendas a disfrutar de comer estas frutas y verduras de este color que parecen poco apetecibles pero que si sabes combinarlas con otros alimentos se convertirán en tus favoritas.

Canónigos

Los canónigos pueden ser nuestro trébol de la suerte. Su forma de arbolito entra por los ojos y si conoces sus propiedades más todavía. Son ricos en vitaminas, ácido fólico y hierro, por lo que vienen muy bien para coger fuerzas en esta época tan calurosa del año. Si los colocas encima de cualquier ensalada de tomate y queso fresco, por ejemplo, quedan genial y aportan más colorido a tus platos.

Aguacate

Puede parecer que los aguacates engordan porque contienen mucha grasa pero es una grasa saludable que aporta múltiples beneficios a nuestro organismo. Rico en vitaminas, minerales y omega 3, se convertirá en el rey de tus ensaladas y en un alimento imprescindible en tu nevera para cualquier momento del día. Prueba a añadirlo a tus tostadas en el desayuno, ¡riquísimo!

Pepino

Es una de las verduras que contienen mayor cantidad de agua. El pepino es uno de los ingredientes que aportan su característico sabor al gazpacho, por lo que si no te gusta en rodajas, prueba a triturarlo con un poco de tomate, cebolla y aceite de oliva. No solo se come sino que también es perfecto para la piel, si colocas un par de rodajas en los ojos notarás una sensación de alivio y relax increíble. ¡Pruébalo!

Edamames

El perfecto snack para este verano. Apunta bien su nombre porque cada vez es más popular e incluso ¡se agotan en los supermercados! Aquí te explicamos cómo prepararlo para tener siempre a mano un piscolabis cuando te entre hambre. Sano, rico y fácil de preparar. ¿Qué más se puede pedir?

Brocoli

Siempre hemos visto el brocoli como una verdura aburrida y que no deja muy buen olor cuando la cocinas. Pues bien, esto se acabó. Prueba a rallar la parte verde del brocoli y hacerla como miguitas, pásalo a la sartén y dale unas pocas vueltas con un poco de aceite y ajo. Una opción de lo más saludable y con un sabor exquisito.

Kiwi

El kiwi es una fruta fácil de encontrar durante todo el año pero en verano apetece más porque es fresquita y agradable a la vista. Su gran cantidad de fibra ayuda al tránsito intestinal y se convertirá en uno de tus mayores aliados si tienes problemas para ir al baño. Además, tiene un gran poder antioxidante por lo que es una buena opción si quieres mantener la línea.

Kale

También conocido como col rizada, es rica en antioxidantes, calcio, vitaminas y hierro. A simple vista no parece muy apetecible pero si aprendes a cocinarla se puede convertir en tu verdura favorita. Al vapor durante 5 minutos es una de las opciones más saludables pero también puedes añadirla a tus zumos, batidos, ensaladas y sándwiches.

Té matcha

Energizante, antioxidante y rico en vitaminas, es uno de los superalimentos de moda que cuando lo pruebas no puedes parar de añadirlo a tus platos. Lo más común es tomarlo en forma de infusión y ahora en verano con mucho hielo es una gran opción. Además, ayuda a limpiar el cuerpo de toxinas y a la limpieza de la sangre.